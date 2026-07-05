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05.07.2026 21:36

Ελλάδα – Πορτογαλία 56-71: Απίστευτο κάζο και το Παγκόσμιο… χλωμιάζει!

05.07.2026 21:36
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Σε μία τραγική εμφάνιση η Εθνική ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε με το βαρύ 56-71 από την Πορτογαλία και έτσι η πρόκριση στην β’ προκριματική φάση για το Μουντομπάσκετ, έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη.

Τραγική επιθετικά, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, η εθνική μας ομάδα δεν μπόρεσε να συνέλθει ούτε από τις φωνές του Σπανούλη και γνώρισε μία ήττα που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.

Βέβαια το «ανάθεμα» δεν μπορεί να πέσει στους παίκτες που πήγαν να παίξουν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς όλα τα μεγάλα

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

Ελλάδα (Σπανούλης): Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 5 (1), Μωραϊτης 8 (1), Τολιόπουλος 10 (2), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος 5, Παπανικολάου 5 (1), Περσίδης 1, Κουζέλογλου 6, Τσαλμπούρης 2, Μήτρου Λονγκ Ε. 11 (2), Νετζήπογλου 1, Μπαζίνας 2

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