Νεκρός στο Παγκράτι ηλικιωμένος άνδρας – Ο αδελφός του ήταν μαζί του

Μία περίεργη περίπτωση θανάτου σήμανε συναγερμό στην ΕΛΑΣ, στο Παγκράτι.

Κάτοικοι της περιοχής πήραν τηλέφωνο για μια έντονη δυσοσμία σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντός όπου έσπευσαν οι αστυνομικοί.

Οταν μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν δύο αδέλφια: το ένα νεκρό σε προχωρημένη σήψη και το άλλο, 63 ετών, να κάθεται δίπλα του εν ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Η ΕΛΑΣ ερευνά τόσο τις συνθήκες θανάτου του ενός εκ των δύο, ενώ ο άλλος έχει προσαχθεί και εξετάζεται.

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