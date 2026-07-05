Μουντιάλ 2026: Βραζιλία-Νορβηγία 0-0 – Live η μάχη στη Νέα Υόρκη για την πρόκριση στους «8» (Videos)

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Βραζιλία και Νορβηγία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο New York New Jersey Stadium για τους «16» του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα προκριθεί στους «8», θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του αγώνα Μεξικό – Αγγλία, που διεξάγεται αργότερα τα ξημερώματα (06/07, 03:00) στο θρυλικό Αζτέκα
Live η εξέλιξη του αγώνα
14΄ Ο Γκιμαράες αναλαμβάνει την εκτέλεση όμως θα νικηθεί από τον Νίλαντ που πέφτει στην αριστερή του γωνία και αποκρούει
12΄ Πέναλτι για τη Βραζιλία σε δυνατό μαρκάρισμα του Πέντερσεν προς τον Κούνια. Ο διαιτητής στην αρχή δεν έδειξε κάτι, όμως μετά από έλεγχο από την VAR έδειξε την άσπρη βούλα
3′ Γκολ για τη Νορβηγία με τον Μπεργκ αλλά ακυρώνεται ως οφσάιντ. Ο Σέρλοτ στην αρχή της φάσης ήταν εκτεθειμένος.
Οι ενδεκάδες
BΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος, Ράγιαν, Γκιμαράες, Κασεμίρο, Μαρτινέλι, Κούνια, Βινίσιους
ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Νίλαντ, Ριέρσον, Άγερ, Χέγκεμ, Βόλφε, Όντεγκααρντ, Μπέργκε, Μπεργκ, Σόρλοτ, Νούσα, Χάαλαντ
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