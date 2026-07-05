Νετανιάχου: Χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, επειδή, όπως υποστήριξε, αναζητούν προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν κατονόμασε τα χωριά, ενώ επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Η δήλωση Νετανιάχου στο Fox News

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου «ζήτησαν να προσαρτηθούν» στο Ισραήλ, αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

«Ανάμεσα στα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή «The Sunday Briefing».

Netanyahu: We also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel. We protect Christians in the Middle East pic.twitter.com/SyeCM2PHMm — Acyn (@Acyn) July 5, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν κατονόμασε τα χωριά στα οποία αναφέρθηκε.

Η ισραηλινή παρουσία στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νότιου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, το οποίο είχε γίνει στόχος αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο.

Από την έναρξη του πολέμου, ορισμένα χριστιανικά χωριά υπέστησαν ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και ανάγκασαν κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις

Παρά τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης, τα περισσότερα από τα χωριά αυτά συνεχίζουν να κατοικούνται.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει χωριά, των οποίων ο πληθυσμός είναι κυρίως χριστιανικός, να μην επιτρέπουν την είσοδο ή την παραμονή ξένων, για λόγους ασφαλείας.

Σε ομιλία που εκφώνησε σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα διατηρήσει την παρουσία του «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την προστασία των κατοίκων του βορρά και όλων των πολιτών του Ισραήλ».

Οι σχέσεις με τον Τραμπ και το μνημόνιο με την Τεχεράνη

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε στις 17 Απριλίου μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Το μνημόνιο έχει στόχο μια βιώσιμη διευθέτηση της περιφερειακής σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση, η οποία ορίζεται, όπως είπα, μεταξύ συμμάχων», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Στο 99% των περιπτώσεων, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά όπως σε κάθε οικογένεια, σε κάθε στενή φιλία, υπάρχουν μερικές φορές διαφορές απόψεων και τις συζητάμε ανοιχτά» και «γενικά τις επιλύουμε κι αυτές», πρόσθεσε.

Το μήνυμα Τραμπ και η επικείμενη συνάντηση

Το Σάββατο, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Νετανιάχου ξέρει «ποιος είναι το αφεντικό».

Ο Τραμπ επέκρινε επανειλημμένα τον Νετανιάχου πρόσφατα, όταν ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ απείλησε συνομιλίες με το Ιράν.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν σύντομα στην Ουάσινγκτον.

Προειδοποίηση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ορκίστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα στρατεύματά του στον Λίβανο, ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά ενάντια στις απειλές που προέρχονται από το έδαφος του Λιβάνου».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος «να περάσει γρήγορα σε επιθετικές επιχειρήσεις εάν η εκεχειρία παραβιαστεί».

Διαβάστε επίσης

Ο Ερντογάν βγάζει όλους τους αστυνομικούς στους δρόμους για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πάνω από 56.000 ένστολοι σε υπηρεσία

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο χτυπήθηκε από… πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου – Δεν τραυματίστηκε κανείς



Τουρκία: Πληροφορίες για συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ