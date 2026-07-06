Σκάνδαλο στο Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο κάνει… χατίρι στoν Τραμπ και «σβήνει» την ποινή του Μπαλογκάν – Η αντίδραση του Βελγίου

Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο για την αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο στο Μουντιάλ 2026, παρά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε απέναντι στη Βοσνία στη φάση των «32». Η FIFA αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και την ικανοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαθέσιμος ο Μπαλογκάν για το ματς με το Βέλγιο

Ο 25χρονος επιθετικός των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, παρά το γεγονός ότι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση απέναντι στη Βοσνία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, θα είναι στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο για τον αγώνα απέναντι στο Βέλγιο.

Ο Μπαλογκάν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ των Αμερικανών με τρία γκολ, δέχθηκε κόκκινη κάρτα επειδή πάτησε αδέξια το πόδι του Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς της Βοσνίας.

Η κόκκινη κάρτα συνεπάγεται αυτόματη ποινή μίας αγωνιστικής, ωστόσο η FIFA προχώρησε σε αναστολή της ποινής.

Τι αναφέρει η απόφαση της FIFA

Στην ανακοίνωσή της, η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικά της, εξηγώντας ότι η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.

«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Εάν ο Φολαρίν Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η αναστολή θα ανακληθεί και η ποινή θα τεθεί σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόσθετη κύρωση που ενδέχεται να του επιβληθεί για τη νέα παράβαση», ανέφερε η FIFA.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την απόφαση της FIFA, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία!», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τον αθλητικό σχολιαστή Μπεν Τζέικομπς, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο X, ο Λευκός Οίκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν.

Ωστόσο, πηγές της FIFA ανέφεραν στον Τζέικομπς ότι η επικοινωνία αυτή δεν επηρέασε την ανεξάρτητη απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Η αντίδραση του Βελγίου

Η Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου (RBFA) δήλωσε «έκπληκτη» από την απόφαση, τονίζοντας ότι η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει την αναστολή εφαρμογής μιας ποινής.

Ωστόσο, οι Βέλγοι επισημαίνουν ότι τόσο το άρθρο 66.4 του ίδιου κώδικα όσο και οι κανονισμοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 προβλέπουν αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα μετά από αποβολή.

Η RBFA αναφέρει ότι ο κανόνας είχε επιβεβαιωθεί σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες μέσω επίσημης εγκυκλίου της FIFA στις 12 Μαΐου 2026 και ανακοίνωσε πως εξετάζει «όλες τις πιθανές επιλογές» για την προστασία του fair play και των δικαιωμάτων των ομάδων.

Οι σχέσεις Ινφαντίνο – Τραμπ

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθεί εδώ και χρόνια να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ.

Πέρυσι, η FIFA θέσπισε και απένειμε στον Αμερικανό πρόεδρο το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, την ώρα που ο Τραμπ προσπαθούσε, χωρίς επιτυχία, να βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η συμμετοχή του Μπαλογκάν ευνοεί προφανώς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο 25χρονος επιθετικός αποτελεί την κύρια απειλή για το αντίπαλο τέρμα.

Η αμερικανική ομάδα προσπαθεί να προκριθεί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.

Προηγούμενο και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η FIFA είχε παρακάμψει τους κανόνες και στην περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έλαβε άδεια να αγωνιστεί, παρότι θα έπρεπε να είχε χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ λόγω κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά.

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