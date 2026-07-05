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05.07.2026 23:25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διαβεβαιώνει ότι συνεχιζονται οι μάχες στην Κοστιαντινίφκα και πως οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα μαζική επίθεση

05.07.2026 23:25
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι μάχες για την Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία συνεχίζονται, παρά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι η στρατηγικής σημασίας πόλη έχει περάσει υπό ρωσικό έλεγχο. Παράλληλα, προειδοποίησε για νέο μαζικό ρωσικό πλήγμα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κίεβο διαψεύδει τη Μόσχα για την Κοστιαντινίφκα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες συνεχίζονται για τη στρατηγική πόλη Κοστιαντινίφκα στην ανατολική Ουκρανία, την κατάληψη της οποίας είχε ανακοινώσει το Κρεμλίνο.

«Οι μάχες συνεχίζονται για την Κοστιαντινίφκα, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεκδικεί ότι είναι δική του, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να εμφανιστεί εκεί», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

Η Μόσχα είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι κατέλαβε την πόλη, η οποία βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί σε σημαντικά και νευραλγικά σημεία στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Το Κίεβο αρνήθηκε τον ρωσικό ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα», και τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προασπίζουν την Κοστιαντινίφκα. Η πόλη είχε περίπου 78.000 κατοίκους πριν από τη μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή του 2022.

Προειδοποίηση για νέο μαζικό ρωσικό πλήγμα

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν εκ νέου πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ρώσοι προετοιμάζουν νέο μαζικό πλήγμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για επικείμενο ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο. Λίγες ώρες αργότερα, η Μόσχα έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα 30 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

«Τα ουκρανικά πλήγματα παράγουν αποτελέσματα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε και στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, τα οποία τους τελευταίους μήνες έχουν φτάσει μέχρι τα Ουράλια Όρη.

Όπως είπε, οι επιθέσεις αυτές «παράγουν αποτελέσματα κάθε μέρα».

Η κλιμάκωση των πληγμάτων του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας, με στόχο κυρίως ρωσικές αποθήκες πετρελαίου και καυσίμων, έχει διαταράξει την καθημερινότητα στη Ρωσία.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να υπάρξει ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο έχει παρουσιάσει τις προτάσεις του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι αναμένει πως «τους ερχόμενους μήνες, οι συνθήκες για μια αξιοπρεπή ειρήνη θα πλησιάσουν, είτε δια της ισχύος, είτε δια της διπλωματικής οδού».

Νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η σοβαρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διαρκεί σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια.

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