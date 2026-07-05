Σοκ στην Κρήτη: Νεκρή στο αυτοκίνητό της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη

Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της βρέθηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη στην Κρήτη.

Η 46χρονη βρέθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θανατός της.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της, ωστόσο έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία καθώς η Αντωνογιαννάκη ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Αυτό που μεταφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ είναι πως έχασε τις αισθήσεις της, ενώ προσπάθησε να βγει έξω από το αυτοκίνητο. Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η Αντωνογιαννάκη ρεπορτάζ για το neakriti.gr, ενώ εργαζόταν και για το ΚΡΗΤΗ ΤV.

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