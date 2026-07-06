Νέο βίντεο Τσίπρα: Κατάργηση Πανελληνίων και τέλος στους «μισθούς αναξιοπρέπειας» των εκπαιδευτικών

Απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες δίνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω βίντεο που αναρτά στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αρχή έγινε με το στεγαστικό και σειρά παίρνει η Παιδεία, ζητήματα που κατά βάση εγείρονται στις συζητήσεις με τους πολίτες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε».

Κάνοντας πράξη τα όσα περιέγραψε στο 1ο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ. για υβριδική λειτουργία του κόμματος.

Στο βίντεο που ανάρτησε νωρίτερα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αφορά σε ερώτημα εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, τονίζοντας ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι «να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».

Όπως αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο: «Με ρωτάτε και σας απαντώ και συνεχίζουμε με έναν ακόμα βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, τι θα κάνουμε για την παιδεία.

Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εμείς θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.

Έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αποδυνάμωση της δημόσιας εκπαίδευσης.

«7 χρόνια τώρα, οι εκπαιδευτικοί μας απαξιώνονται, τα δημόσια σχολεία και τα δημόσια πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προκειμένου να δοθεί χώρος στην κερδοσκοπία.

Να δώσω ένα παράδειγμα: Το 2018 είχαμε ιδρύσει Νομική Σχολή στην Πάτρα.

Το 2019 αυτή η κυβέρνηση την κατήργησε με την αιτιολογία ότι δεν χωράνε τέσσερις νομικές σχολές.

Σήμερα ιδρύονται άλλες τρεις ιδιωτικές. Μία δημόσια νομική σχολή δεν χωρούσε, τρεις ιδιωτικές χωράνε. Αυτή είναι η υποκρισία τους, αυτή είναι η φιλοσοφία τους.

Οτιδήποτε έχει κοινωνικό όφελος καταργείται. Οτιδήποτε έχει ιδιωτικό κέρδος ευνοείται. Σε αυτή τη φιλοσοφία όμως πρέπει να μπει ένα τέλος».

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας περιγράφει ένα συνολικό πλαίσιο αλλαγών για την Παιδεία, αναφέροντας τα εξής:

«Τι σκοπεύουμε να κάνουμε; Πρώτα απ’ όλα να αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο ή σε περιοχές με οξύ οικιστικό πρόβλημα. Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία και έχει μετατρέψει το Λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΙ.

Να θεσπίσουμε διετή μεταλυκειακή προγράμματα τεχνικής κατάρτισης. Να αναβαθμίσουμε την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς σε κάθε περιοχή.

Να δημιουργήσουμε το Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίζοντας το Υπουργείο Παιδείας στα δυο και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και βάρος στην έρευνα και στους νέους ερευνητές».

«Στόχος μας είναι να ξανακάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους», καταλήγει στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας.

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