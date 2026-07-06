Prorata: Ενισχύονται ΝΔ και ΕΛΑΣ, υποχωρεί η Καρυστιανού στην τρίτη θέση με ΠΑΣΟΚ, 28 έναντι 18 το “σκορ” Μητσοτάκη – Τσίπρα

Οριακές, αλλά αξιοσημείωτες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα μέτρηση (Ιουλίου) της PRORATA για την Εφσυν, σε σύγκριση με την προηγούμενη του Ιουνίου, με την ΝΔ και την ΕΛΑΣ να ενισχύονται κατά μία μονάδα έκαστη,

Στη μέτρηση της πρόθεσης ψήφου (χωρίς αποχή, άκυρα και λευκά), η Νέα Δημοκρατία από 24% π[αέισ το 25%, ενώ η ΕΛΑΣ ανεβαίνει στο 15,5% από 14,5%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 8,5% από 9,5%, χάνοντας μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα και “συναντά” έτσι στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ που παραμένει σταθερό.

Το ΚΚΕ καταγράφει μικρή κάμψη, υποχωρώντας στο 5,5% από 6%.

Απώλειες παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση, η οποία πέφτει στο 7% από 8%, ενώ αντίθετα η Φωνή Λογικής εμφανίζει μικρή ενίσχυση, ανεβαίνοντας στο 4% από 3,5%.

Αμετάβλητα παραμένουν τα ποσοστά αρκετών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 2%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3%, η Νέα Αριστερά στο 1%, οι Δημοκράτες επίσης στο 1%, ενώ η Νίκη παραμένει στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,5%.

Στην κατηγορία των μικρότερων σχηματισμών, τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 3%, σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 2,5% της προηγούμενης μέτρησης.

Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν πως δεν έχουν ακόμη αποφασίσει παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς διαμορφώνεται στο 12%, έναντι 12,5% στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική δεξαμενή αναποφάσιστων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες όσο πλησιάζουν οι εκλογές.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα στο ερώτημα «ποιον εμπιστεύεσαι για πρωθυπουργό».

Ο νυν πρωθυπουργός έχει 28% και ο Αλέξης Τσίπρας 18%, αμφότεροι με άνοδο (ο Μητσοτάκης 2 μονάδες και μία ο Τσίπρας σε σχέση με τον Ιούνιο), ενώ από μία μονάδα έχουν χάσει Καρυστιανού (6%) και Ανδρουλάκης (5%) και δύο μονάδες ο Βελόπουλος (5%).

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Την Πέμπτη στο Περιστέρι, την Παρασκευή στον Economist – Σήμερα η συνέντευξη Τύπου για την «επταετία Μητσοτάκη»



Το κόμμα Σαμαρά… έρχεται και φέρνει πόλεμο με τη ΝΔ – Τα δύο TikTok και το καρφί από Μαρινάκη για την 5η Ιουλίου

Μαρινάκης για Σαμαρά: Ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος έκανε βίντεο κατά της ΝΔ – Νέα κάλυψη στον Ντόκο