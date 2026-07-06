Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί από τις 3 Αυγούστου για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό

Από τις 3 Αυγούστου παύει να ισχύει πλέον η γνωστή παλιά μπλε αστυνομική ταυτότητα.

Η άμεση επίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό με αυτήν και θα πρέπει να έχει διαβατήριο.

Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν έχουν την αναγνώσιμη ζώνη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ισχύουν για ταξίδια μας στο εξωτερικό, καθότι με βάση ευρωπαϊκή οδηγία, από τον Αύγουστο και μετά θα πρέπει να διαβάζονται οι ταυτότητες από ειδικά μηχανήματα, όπως διαβάζονται και τα διαβατήρια.

Εκτιμάται ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027 θα έχουν καταργηθεί οι «παλιές» ταυτότητες και στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ιδιαίτερος φόρτος διαπιστώνεται σε αρκετά αστυνομικά τμήματα, όπου γίνονται εκδόσεις των νέων ταυτοτήτων, ενώ καλή ιδεά χαρακτηρίζεται ένα ραντεβού για έκδοση στο αστυνομικό τμήμα του νσησιού ή του χωριού όπου προγραμματίζει διακοπές.

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