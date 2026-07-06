Πιθανή η άρση απορρήτου για να βρουν τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που σκότωσε τη Βάγια Νέστορα – Πού εστιάζουν οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο από παράλληλους δρόμους κοντά στα σημεία των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αναζητούν εικόνες των δραστών, επεκτείνοντας τις έρευνες σε ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ύποπτη μικρού κυβισμού μηχανή με δύο επιβαίνοντες που είχε καταγραφεί κοντά στα δύο πρώτα σημεία εμπρησμών, πλέον δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις επιθέσεις, κάτι που κατευθύνει την έρευνα σε άλλες εκδοχές.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και εν αναμονή νέου οπτικοακουστικού υλικού, ο αριθμός των δραστών παραμένει αδιευκρίνιστος.

Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου – Γνωστός στις Αρχές ο ένας από τους δράστες

Το επόμενο στάδιο των ερευνών αναμένεται να περιλάβει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι Αρχές θα εξετάσουν δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα. Εκτιμάται, επίσης, ότι ένας από τους δράστες ή πιθανός στρατολογητής ενδέχεται να είναι γνωστός στις Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις και να αναζητηθεί μέσα σε μια ομάδα περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών.

Χωρίς θετικά αποτελέσματα τα εργαστηριακά ευρήματα

Όσον αφορά τα ευρήματα από τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο αρχικός έλεγχος για γενετικό υλικό και αποτυπώματα δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα.

Εν αναμονή εξελίξεων, η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα του Νοσοκομείου Παπανικολάου, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 20% του σώματός της, στα άνω και κάτω άκρα.

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