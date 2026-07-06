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06.07.2026 10:07

Γιώργος Καπουτζίδης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν απαντά περί πατρότητας (Video)

06.07.2026 10:07
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Τον λόγο που δεν απαντάει σε ερωτήσεις που αφορούν στην πατρότητα εξήγησε ο Γιώργος Καπουτζίδης, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν θεωρεί αδιάκριτες τέτοιου είδους ερωτήσεις, ωστόσο, μια δήλωση στην τηλεόραση συνήθως «κόβεται, ράβεται και σχολιάζεται ποικιλοτρόπως», οπότε και επιλέγει να μη θίγει καν το θέμα.

«Υπάρχει μια ερώτηση εδώ στις κάρτες μου από τους δημοσιογράφους μου, είναι πολύ τρυφερά γραμμένη η ερώτηση. Δεν θα την λογοκρίνω, απλά σκέφτομαι πώς θα το πω… Όπως εχθές που είχα καλεσμένη την Έλενα Παπαρίζου, θα τη ρωτούσα αν θέλει να γίνει μανούλα; Πώς θα ρωτήσω τον Γιώργο αν σκέφτεται την πατρότητα; Σκέφτομαι ότι είναι εξίσου αδιάκριτο με το να ρωτήσω μία γυναίκα καλεσμένη, αν θέλει να γίνει μάνα» είπε ο ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

«Δεν θα σας απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι αδιάκριτο, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις -μιλάω γενικά, όχι για εμένα- μπορεί να γίνονται από έναν δημοσιογράφο με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Οτιδήποτε όμως βλέπουμε στην τηλεόραση, μετά κόβεται, ράβεται, παίζεται από εδώ κι εκεί και γίνεται φασαρία και κακό...» πρόσθεσε.

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