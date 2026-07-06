Κατερίνα Στεφανίδη: «Έναν μήνα μετά το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό του 2024 δεν έκανα καλή επίδοση και είπαν “μεγάλωσε αυτή”» (Video)

Για τα στερεότυπα στον αθλητισμό αλλά και τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς, μίλησε η Κατερίνα Στεφανίδη η οποία τόνισε ότι, πλέον, η μόνη της έγνοια είναι το μωράκι της και η σωστή φροντίδα του.

«Το μόνο που με φοβίζει πλέον είναι ότι το μωρό μπουσουλάει και βάζει τα πάντα στο στόμα του. Δεν σκέφτομαι καθόλου το κομμάτι του επί κοντώ στην καθημερινότητά μου. Μετά τον ερχομό του μωρού ξεκινούσα προπόνηση και μετά από λίγο έπρεπε να διακόψω και αυτό με βοήθησε. Αισθανόμαστε ότι είμαστε καλύτεροι γονείς απ’ ότι περιμέναμε» είπε, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Μιλώντας για το άλμα επί κοντώ, τις διακρίσεις της αλλά και το παρασκήνιο, η Ολυμπιονίκης αποκάλυψε ότι έχει βρεθεί και απέναντι σε δυσάρεστες καταστάσεις.

«Ένα μήνα μετά το ασημένιο στο ευρωπαϊκό του 2024, δεν έκανα καλή επίδοση και είπαν ότι “μεγάλωσε αυτή”, ακούς εξωφρενικά πράγματα. Στην Ελλάδα περισσότερο στις γυναίκες έχουμε θέμα με τα κιλά στον αθλητισμό. Όταν ήμουν 16 χρονών, πήρα δύο κιλά κι έγινε πανικός για το πώς θα πηδήξω… Και πήγαμε σε διατροφολόγους, μέχρι και σε ψυχίατρο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Νικήτρια του YFSF η Μαριλού Κατσαφάδου – Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν (Videos)

Έκλεισε την σεζόν της εκπομπής της η Γερμανού – «Δεν θα έκανα τηλεόραση, αν δεν ήσασταν εσείς» (Video)

Μαλέσκου και Κωνσταντάρας κλείνουν το «Ραντεβού το ΣΚ» για καλοκαίρι – Οι αγκαλιές και συγκίνηση (Video)



