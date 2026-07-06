Στο Direct του Κασσελάκη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, άγνωστο αν μετά έχει και τένις  

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Όλο εκπλήξεις είναι ο Στέφανος Κασσελάκης. Κατ’ αρχάς δεν ήταν ευρύτερα γνωστό ότι παίζει… τένις – στα γυμναστήρια τον είχαμε συνηθίσει.
Κατά δεύτερον, αν είναι να παίζει τένις με κάθε καλεσμένο του – όπως έκανε με τον Άδωνι Γεωργιάδη – δεν θα του μείνει καιρός να διευθύνει το κόμμα.
Και η απορία είναι η εξής: Με τον αποψινό του καλεσμένο, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη (για το Περιβάλλον) θα βρει άραγε κάποιο κοινό ενδιαφέρον για τον αθλητισμό ή θα περιοριστούν στα τυπικά μίας ιντερνετικής συζήτησης; Παίζει άραγε τένις ο Χριστοδουλάκης ή είναι… σοσιαλιστής και του αρέσουν πιο λαϊκά αθλήματα; Επίσης, θα τα βρεί με τη… Φάρλεϊ που υποδέχεται τους καλεσμένους στo Direct και ήταν ιδιαίτερα φιλική με τον Άδωνι, ή θα υπάρξει απόσταση;
Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα αν θέλετε τη γνώμη μου για την αποψινή συζήτηση Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη…
Α, και να δούμε αν ψήνεται και συνεργασία ΠΑΣΟΚ – Δημοκρατών… Αν υπάρχει χημεία δηλαδή, που θα φανεί χρήσιμη μετά και το άνοιγμα του Στέφανου στη ΝΔ…
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