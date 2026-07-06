search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:19
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 12:06

13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

06.07.2026 12:06
image006

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»

13 & 14 Ιουλίου, 20:00

                  Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα)

                                     13ος Άθλος 

                               Κείμενο Σκηνοθεσία

                                Δημήτρης Πασσάς

Ποιός έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη;[…]

Οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια;

Μια ωδή στους αφανείς ήρωες του κόσμου, με αφορμή τον μύθο του μέγιστου των ηρώων, ημίθεου Ηρακλή, που, διχασμένος ανάμεσα στην θεϊκή προέλευση και την ανθρώπινη ευαλωτότητα, με όπλα τη ρώμη, το μυαλό -και την ενοχή- τιθασεύει κι εξημερώνει την ανεξέλεγκτη φυσική αγριότητα. 

Λευκόγκριζη μεγαλούπολη: ψηλή δόμηση, χαμηλός ορίζοντας. Αντιηρωική εποχή, σαν τη σημερινή. Εμπόδια, διλήμματα και παγίδες που απαιτούν προσωπικούς και συλλογικούς άθλους για να ξεπεραστούν. Κάτω από τη σκιά της άγνοιας, της κόπωσης και των φόβων τους, πέντε πρόσωπα κατορθώνουν να συνδεθούν, ανακαλύπτοντας μέσα τους νέες δυνάμεις. Άλλοτε ακατανίκητοι, άλλοτε τραγικοί, άλλοτε κωμικές καρικατούρες, οι ήρωες αναμετρώνται με τις έννοιες του δικαίου, της αλληλεγγύης και τελικά της υπέρβασης, του Άθλου.

Ένας θίασος εξαιρετικών ερμηνευτών συναντιέται σε ένα πρωτότυπο νεοελληνικό θεατρικό έργο, ένα γλυκόπικρο υπαρξιακό νεο-νουάρ με απροσδόκητη δράση, χιούμορ, ζωώδεις παρουσίες κι απουσίες, ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα και την Ιαπωνία, συγκρούσεις, διλήμματα και απρόσμενη αισιοδοξία.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πασσάς

Σχεδιασμός σκηνικού χώρου – Κοστούμια: Σοφία Θεοδωράκη

Μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Δούσος

Επιμέλεια κίνησης: Μιχάλης Θεοφάνους

Ερμηνεία (αλφαβητικά): Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καρατζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

Ακούγονται οι φωνές του Μάκη Παπαδημητρίου, της Μαρίσας Τριανταφυλλίδου και της Κάτιας Π.

Εκτέλεση παραγωγής: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο 

Διάρκεια: 70′

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Η εκδήλωση παρέχεται δωρεάν από το ΥΠΠΟ.

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

dei-rodos
BUSINESS

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

image006
ADVERTORIAL

13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 12:17
5G-SHEAL
ADVERTORIAL

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL

EXCAVATION_2
ADVERTORIAL

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»: 15 πρωτότυπες παραγωγές φέρνει η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος | 6-12 Ιουλίου 2026

antetokounmpo-gamos-new
LIFESTYLE

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο – Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης (Photo)

1 / 3