13oς Άθλος , του Δημήτρη Πασσά, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα) – Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός

«Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός»

13 & 14 Ιουλίου, 20:00

Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, Αίθριο (Βεργίνα)

13ος Άθλος

Κείμενο Σκηνοθεσία

Δημήτρης Πασσάς

Ποιός έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη;[…]

Οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια;

Μια ωδή στους αφανείς ήρωες του κόσμου, με αφορμή τον μύθο του μέγιστου των ηρώων, ημίθεου Ηρακλή, που, διχασμένος ανάμεσα στην θεϊκή προέλευση και την ανθρώπινη ευαλωτότητα, με όπλα τη ρώμη, το μυαλό -και την ενοχή- τιθασεύει κι εξημερώνει την ανεξέλεγκτη φυσική αγριότητα.

Λευκόγκριζη μεγαλούπολη: ψηλή δόμηση, χαμηλός ορίζοντας. Αντιηρωική εποχή, σαν τη σημερινή. Εμπόδια, διλήμματα και παγίδες που απαιτούν προσωπικούς και συλλογικούς άθλους για να ξεπεραστούν. Κάτω από τη σκιά της άγνοιας, της κόπωσης και των φόβων τους, πέντε πρόσωπα κατορθώνουν να συνδεθούν, ανακαλύπτοντας μέσα τους νέες δυνάμεις. Άλλοτε ακατανίκητοι, άλλοτε τραγικοί, άλλοτε κωμικές καρικατούρες, οι ήρωες αναμετρώνται με τις έννοιες του δικαίου, της αλληλεγγύης και τελικά της υπέρβασης, του Άθλου.

Ένας θίασος εξαιρετικών ερμηνευτών συναντιέται σε ένα πρωτότυπο νεοελληνικό θεατρικό έργο, ένα γλυκόπικρο υπαρξιακό νεο-νουάρ με απροσδόκητη δράση, χιούμορ, ζωώδεις παρουσίες κι απουσίες, ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα και την Ιαπωνία, συγκρούσεις, διλήμματα και απρόσμενη αισιοδοξία.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πασσάς

Σχεδιασμός σκηνικού χώρου – Κοστούμια: Σοφία Θεοδωράκη

Μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Δούσος

Επιμέλεια κίνησης: Μιχάλης Θεοφάνους

Ερμηνεία (αλφαβητικά): Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καρατζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

Ακούγονται οι φωνές του Μάκη Παπαδημητρίου, της Μαρίσας Τριανταφυλλίδου και της Κάτιας Π.

Εκτέλεση παραγωγής: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Διάρκεια: 70′

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η εκδήλωση παρέχεται δωρεάν από το ΥΠΠΟ.

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.