Κασσελάκης για τον αγώνα τένις με τον Γεωργιάδη: Εγώ δεν έκανα διακοπές σε κότερο στα μουλωχτά μετά το Μάτι

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης θέλησε να απαντήσει σε όσους σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι έπαιξε τένις με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στιγμιότυπα από την αναμέτρηση με τον υπουργό Υγείας, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε μεταξύ άλλων στο βίντεό του:

«Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο, ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια, ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους servicers και τα funds με νόμο που εγώ έκανα».

Και συνέχισε: «Εγώ δεν έκοψα συντάξεις, και ούτε έκανα διακοπές στα μουλωχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι.

Εγώ δεν έχω κοστίσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον με παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο».

«Εάν θέλω, λοιπόν, να παίξω τένις, θα παίξω τένις, και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια.

Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό», σημείωσε κλείνοντας ο Στέφανος Κασσελάκης.

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