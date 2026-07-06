Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός θα πάρει μαζί του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ντόκο;        

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Για αποσάθρωση «όλου του αφηγήματος ασφαλείας που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία» μέσα σε ένα τριήμερο, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στην υπόθεση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «φαίνεται ότι ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας έδινε ραπόρτο στον υποτιθέμενο Ουκρανό ομόλογό του για πράγματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του να ενημερώνει και παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας». Σημείωσε ότι «σε λίγες μέρες έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα» και «ακούγεται ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά Καάν. Είναι ανοιχτό και το θέμα των F-35 και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνολική εξέλιξη». «Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, θα συνοδεύεται ο πρωθυπουργός από τον κ. Ντόκο;», ρώτησε.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «το είπε χθες ο κ. Μαρινάκης. Εδώ όμως συνέβη στον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σε αυτόν που έχει την ευθύνη για τα πρωτόκολλα». Πρόσθεσε δε, ότι «όπου συνέβη σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα» και ρώτησε αν εδώ θα βγει πόρισμα. «Βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε ρητά, στη μισή μέρα που είχε περάσει, “δεν διέρρευσε τίποτα”. Το ξέρει; Έκανε έρευνα ο κ. Μαρινάκης; Εδώ φαίνεται να θέλει η κυβέρνηση να κουκουλώσει μια υπόθεση», είπε.

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