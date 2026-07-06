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06.07.2026 14:15

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός θα πάρει μαζί του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ντόκο;        

06.07.2026 14:15
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Ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς

Για αποσάθρωση «όλου του αφηγήματος ασφαλείας που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία» μέσα σε ένα τριήμερο, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στην υπόθεση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε πως «φαίνεται ότι ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας έδινε ραπόρτο στον υποτιθέμενο Ουκρανό ομόλογό του για πράγματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του να ενημερώνει και παραβιάστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας». Σημείωσε ότι «σε λίγες μέρες έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα» και «ακούγεται ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τους κινητήρες F-110 για τα μαχητικά Καάν. Είναι ανοιχτό και το θέμα των F-35 και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνολική εξέλιξη». «Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, θα συνοδεύεται ο πρωθυπουργός από τον κ. Ντόκο;», ρώτησε.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «το είπε χθες ο κ. Μαρινάκης. Εδώ όμως συνέβη στον γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σε αυτόν που έχει την ευθύνη για τα πρωτόκολλα». Πρόσθεσε δε, ότι «όπου συνέβη σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα» και ρώτησε αν εδώ θα βγει πόρισμα. «Βγήκε ο κ. Μαρινάκης και είπε ρητά, στη μισή μέρα που είχε περάσει, “δεν διέρρευσε τίποτα”. Το ξέρει; Έκανε έρευνα ο κ. Μαρινάκης; Εδώ φαίνεται να θέλει η κυβέρνηση να κουκουλώσει μια υπόθεση», είπε.

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