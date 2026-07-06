Ωραιόκαστρο: Πέθανε η γυναίκα που υπέστη ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν το σπίτι της

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή βλέποντας τις φλόγες της φονικής πυρκαγιάς στη Λητή Θεσσαλονίκης, να πλησιάζουν το σπίτι της.

Η γυναίκα δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Η κηδεία, όπως αναφέρει το makedonikanea.gr είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά στη Λητή, ένας 66χρονος άνδρας και ο 12χρονος γιος του βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ η 40χρονη μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκαύματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Πατσαλάς, έκανε σχετική ανάρτηση για την τραγική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έγραψε:

Η βδομάδα που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τον Δήμο μας, ιδιαίτερα δε για την Κοινότητα της Λητής και τον οικισμό της Ανθούπολης. Στη Λητή ο απολογισμός είναι τραγικός. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές τόσο άδικα στην πυρκαγιά της προηγούμενης Τρίτης.

(Και νέο δυσάρεστο που πληροφορήθηκα σήμερα. Την απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου. Τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στον αγαπημένο μας φιλόλογο Διογένη για την απώλεια της συζύγου του που ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινωνίας της Λητής)

Στην Ανθούπολη, δεν είναι μόνο οι τρεις επιχειρήσεις που κάηκαν ολοσχερώς, είναι πολλές οι επιχειρήσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Είναι πολύ περισσότερο η μόλυνση του αέρα που αναπνέει η πόλη από το τοξικό νέφος. Στον ορεινό όγκο του Δερβενίου καμένο μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανίδας.

Ως Δήμος Ωραιοκάστρου έχουμε καθήκον να προβληματιστούμε και να προχωρήσουμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα διασφαλίζουν ότι οι ζωές και οι περιουσίες των δημοτών μας είναι ασφαλείς.

Δεν είναι δυνατόν σε απόσταση λιγότερη από 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, η φωτιά στον ορεινό όγκο του Δερβενίου να ξεκινάει από την Ανθούπολη και να φτάνει στη Λητή, μέρα μεσημέρι. Δεν γίνεται να διανύει η φωτιά μια απόσταση 4 χιλιόμετρων υπό αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει να ξαναδούμε όλο το σχέδιο πρόληψης και κατάσβεσης του βουνού μας από την αρχή. Δεν με απασχολεί αν η περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου ή της Περιφέρειας, άμεσα ως Δήμος Ωραιοκάστρου πρέπει να καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να ξαναδούμε το επιχειρησιακό πλάνο, αντιπυρικές ζώνες, 24ωρη επιτήρηση, κρουνούς κλπ. Πόσο ασυνεπές είναι να κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα να σώσουμε τον ορεινό όγκο από το να γίνει λατομείο, αν δεν έχουμε πρώτα διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύει από πυρκαγιά; Διάβασα πολλά ευχολόγια για τον ρόλο των εθελοντών στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι πράγματι σπουδαίο να αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους όμως μόνο τα ευχολόγια δεν αρκούν. Όλοι μιλάνε για το σπουδαίο έργο της Εθ.Ελ.Ο.Δ Δρυμού αλλά κανείς δεν λέει ότι η ομάδα αυτή παλεύει πολλές φορές μόνη! Θα πρέπει να συνδράμουμε στο έργο αυτών των ανθρώπων με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι πρώτιστη ανάγκη να βρεθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί μια έδρα σύγχρονων προδιαγραφών για την εθελοντική ομάδα. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει προσπάθειες αλλά έχουμε αργήσει πολύ στο θέμα αυτό.



Τέλος, θέλω να εκφράσω και την αγανάκτηση μου για την εργαλειοποίηση των πυρκαγιών από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Βελόπουλος και Καρυστιανού αναρωτιούνται λέει αν οι φωτιές στο Δερβένι συνδέονται με τις ανεμογεννήτριες. Συγχωρέστε με αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ανεμογεννήτριες που; Στο ρέμα κάτω από την Γαλήνη που υπάρχουν εργοστάσια ή στο δασάκι πάνω από τη Ζωοδόχο Πηγής δίπλα σε οικισμό; Το αστείο είναι ότι αμφότεροι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί είναι και από τη Θεσσαλονίκη και θα όφειλαν να γνωρίζουν ότι το να λες ότι θα μπουν ανεμογγενήτριες στην συγκεκριμένη περιοχή που κάηκε είναι το λιγότερο φαιδρό. Οι πολιτικοί οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί όταν υπάρχουν απώλειες ζωών και σημαντικές καταστροφές, ζητήματα εν ου παικτοίς.

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