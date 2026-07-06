Ηράκλειο: Από βαρύ εγκεφαλικό ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

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Βαρύ εγκεφαλικό ήταν η αιτία του θανάτου της Μαρίας Αντωνογιαννάκη.
Η 46χρονη δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρή χθες στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο όπου ξεψύχησε από παθολογικά αίτια, όπως έδειξε και η ιατροδικαστική εξέταση.
Η δημοσιογράφος από την Κρήτη έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που πήγε να βγει από το αυτοκίνητό της, με περαστικούς να αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει και να καλούν το ΕΚΑΒ το οποίο ωστόσο δεν την πρόλαβε…
Η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για σήμερα (6/7) στις 4 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ από τις 15:30 η σορός θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.
Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ενώ είχε συμμετάσχει σε παραγωγές του τηλεοπτικού σταθμού ΚΡΗΤΗ TV και το ενημερωτικό site neakriti.gr.
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