Ηράκλειο: Από βαρύ εγκεφαλικό ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Βαρύ εγκεφαλικό ήταν η αιτία του θανάτου της Μαρίας Αντωνογιαννάκη.

Η 46χρονη δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρή χθες στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο όπου ξεψύχησε από παθολογικά αίτια, όπως έδειξε και η ιατροδικαστική εξέταση.

Η δημοσιογράφος από την Κρήτη έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που πήγε να βγει από το αυτοκίνητό της, με περαστικούς να αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει και να καλούν το ΕΚΑΒ το οποίο ωστόσο δεν την πρόλαβε…

Η κηδεία της έχει προγραμματιστεί για σήμερα (6/7) στις 4 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ από τις 15:30 η σορός θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ενώ είχε συμμετάσχει σε παραγωγές του τηλεοπτικού σταθμού ΚΡΗΤΗ TV και το ενημερωτικό site neakriti.gr.

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