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06.07.2026 12:34

Τζένη Ζαχαροπούλου: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο (Photos)

06.07.2026 12:34
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Το τελευταίο αντίο στη Τζένη Ζαχαροπούλου είπαν σήμερα (6/7) συγγενείς φίλοι και συνεργάτες της ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Από το πρωί της Δευτέρας, αγαπημένα της πρόσωπα έσπευσαν στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, προκειμένου να συνοδέψουν την ηθοποιό στην τελευταία της κατοικία, ενώ πολλοί ήταν και εκείνοι που τίμησαν την εκλιπούσα, στέλνοντας στεφάνια.

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