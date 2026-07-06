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06.07.2026 12:34

Παγκράτι: Παθολογικά τα αίτια του θανάτου του ενός 63χρονου – Γιατί θα συλληφθεί ο αδελφός του

06.07.2026 12:34
PERIPOLIKO154
αρχείου Eurokinissi

Αποκλείστηκε το σενάριο εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση με το πτώμα σε προχωρημένη σήψη στο Παγκράτι.

Η ιατροδικαστική έδειξε πως ο άνδρας πέθανε από παθολογικά αίτια και ο αδελφός του – που έχει ψυχιατρικά προβλήματα- τον άφησε εκεί τυλίγοντάς τον με σεντόνια.

Παρ’ όλα αυτά θα συλληφθεί καθώς κατηγορείται από τις αρχές για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων. 

Παράλληλα, έχει διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Κάτοικοι της πολυκατοικίας και γείτονες φέρεται να ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι τα δύο αδέρφια αντιμετώπιζαν επί χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα.

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