ΕΛ.Α.Σ.: Η «Μαύρη Βίβλος» της 7ετίας Μητσοτάκη – Αποδόμηση του κυβερνητικού απολογισμού 2019 – 2026 σε οικονομία, υγεία, στέγη

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την απάντησή της στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου 2019 – 2026 που παρουσίασε προ εβδομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το πρωί της Δευτέρας η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου, ο τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας. Επί της ουσίας παρουσίασαν μια «Μαύρη Βίβλο» της επταετίας που όπως υποστηρίζεται από την ΕΛ.Α.Σ. δεν απαντά στην κυβερνητική προπαγάνδα με συνθήματα αλλά με τα ίδια τα επίσημα στοιχεία: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΟΣΑ, ΕΦΚΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Α.Σ. αμφισβήτησαν την ακρίβεια των στοιχείων στα οποία βασίστηκε ο κυβερνητικός απολογισμός, με τον Φρ. Κουτεντάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να επικαλείται τα δικά της στοιχεία για να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα και πως προϋπόθεση του δημοκρατικού διαλόγου είναι τα επίσημα στοιχεία των θεσμικών πηγών. Σημείωσε ακόμη πως στα στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός δυσκολεύεται να βρει κάτι ακριβές και πως είναι «σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες και fake news» θα βρει κανείς αν μπει στη διαδικασία να ελέγξει τα στοιχεία.

Από την άλλη ο Διονύσης Τεμπονέρας μίλησε για «μισές αλήθειες που καταλήγουν ολόκληρα ψέματα». Σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ο απολογισμός που παρουσίασε η κυβέρνηση υπηρετεί ένα κομματικό «success story» και δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως είναι.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης ανέφερε το δημόσιο χρέος όπου η κυβέρνηση αφενός συγκρίνει με το 2020 και όχι με το 2019 που παρέλαβε κι έτσι εμφανίζει μείωση κατά 63 μονάδες και όχι 37 που είναι στην πραγματικότητα, αφετέρου αποκρύπτει ότι σε ευρώ το χρέος αυξήθηκε από τα 339 δις ευρώ το 2019 σε 363 δις το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Επίσης η κυβέρνηση μιλά για 5,2 εκ. απασχολούμενους, νούμερο φουσκωμένο κατά 1 εκ. απασχολούμενους κατά τον τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται το νούμερο αυτό είναι 4,2 εκ.

Η μέθοδος «ωραιοποίησης» της πραγματικότητας

Από την ΕΛ.Α.Σ. λοιπόν επιχειρούν να αποδομήσουν ένα προς ένα τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση στον απολογισμό της, καταδεικνύοντας προηγουμένως τις πρακτικές που χρησιμοποιεί για να αναδειχθούν οι βολικές γι’ αυτήν ερμηνείες:

Πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα κρύβονται τρεις σταθερές πρακτικές, λέει η ΕΛ.Α.Σ.:

Πρώτον, βολική σύγκριση , δηλαδή, επιλέγεται κάθε φορά η χρονιά, ο δείκτης και η βάση μέτρησης που δίνουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα συγκρίνεται με το παρελθόν όταν αυτό βολεύει, αλλά όχι με την Ευρώπη όταν η σύγκριση αποκαλύπτει την υστέρηση.

, δηλαδή, επιλέγεται κάθε φορά η χρονιά, ο δείκτης και η βάση μέτρησης που δίνουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα συγκρίνεται με το παρελθόν όταν αυτό βολεύει, αλλά όχι με την Ευρώπη όταν η σύγκριση αποκαλύπτει την υστέρηση. Δεύτερον, αντικατάσταση του αποτελέσματος από τη διαδικασία . Συμβάσεις, εγκρίσεις, πλατφόρμες και απορροφήσεις παρουσιάζονται ως πολιτική επιτυχία. Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο: αυξήθηκε ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα; Μειώθηκε το βάρος της στέγης; Βελτιώθηκε η πρόσβαση στην υγεία; ενισχύθηκε η θέση της εργασίας; Λειτουργούν καλύτερα οι δημόσιες υπηρεσίες;

. Συμβάσεις, εγκρίσεις, πλατφόρμες και απορροφήσεις παρουσιάζονται ως πολιτική επιτυχία. Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο: αυξήθηκε ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα; Μειώθηκε το βάρος της στέγης; Βελτιώθηκε η πρόσβαση στην υγεία; ενισχύθηκε η θέση της εργασίας; Λειτουργούν καλύτερα οι δημόσιες υπηρεσίες; Τρίτον, αποσιώπηση. Όσα δεν χωρούν στο κυβερνητικό αφήγημα μένουν έξω από το κάδρο: φτώχεια, στεγαστική ασφυξία, ανισότητες, αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, απευθείας αναθέσεις, θεσμικές σκιές, έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ακολουθεί αναλυτικά η καταγραφή που έκανε η ΕΛ.Α.Σ. των κυβερνητικών ισχυρισμών και του ποια είναι η πραγματική εικόνα με βάση τα στοιχεία:

«Απαντάμε» λένε, «τομέα προς τομέα: τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία και τι σημαίνει αυτό για την κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό και κάθε κυβερνητικό «success story» υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί».

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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Η ανάπτυξη που δεν φτάνει στην τσέπη

Τι λέει η κυβέρνηση : «Μειώσαμε το χρέος 63 μονάδες, το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε 36,5%, οι επενδύσεις διπλασιάστηκαν.»

Τι ισχύει: Το τέχνασμα είναι διπλό. Πρώτον, συγκρίνουν με το 2020 — τη χρονιά της πανδημίας — αντί για το 2019 που παρέλαβαν. Δεύτερον, μετρούν με τον πληθωρισμό μέσα: όταν όλα ακριβαίνουν, όλα «μεγαλώνουν» στα χαρτιά. Σε ευρώ, η χώρα χρωστάει σήμερα περισσότερα από όσα παρέλαβαν. Και η «έκρηξη επενδύσεων» είναι κατά το ήμισυ αγορές σπιτιών, εξοπλιστικά και ευρωπαϊκό χρήμα — όχι εργοστάσια και τεχνολογία.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Χρέος: −63 μονάδες (209,4% → 146,1%)» Με βάση το 2019: −37 μονάδες. Σε ευρώ: 339 δισ. (2019) → 363 δισ. (2025) — χρωστάμε περισσότερα (Eurostat) «Κατά κεφαλήν ΑΕΠ +36,5%» Χωρίς τον πληθωρισμό: +12,7% (17.210 → 19.400 €) — το 1/3 του ισχυρισμού «Εξαγωγές-ρεκόρ 98 δισ.» Εισαγωγές: 109 δισ. Χωρίς πληθωρισμό: εξαγωγές +8,7%, εισαγωγές +25% «ΑΕΠ +10,8%» ≈1,6% τον χρόνο — ενώ ήταν διαθέσιμα 60 δισ. ευρωπαϊκά (ΕΣΠΑ + Ταμείο Ανάκαμψης). Δαπανήθηκαν 35 δισ., το ΑΕΠ ανέβηκε μόλις 25 δισ. «Επενδύσεις +106%» 16,9% του ΑΕΠ — προτελευταία θέση στην ΕΕ (μ.ο. 21%). Το 50,6% της αύξησης: κατοικίες + εξοπλιστικά + Ταμείο Ανάκαμψης «5,22 εκατ. απασχολούμενοι – 563.000 θέσεις εργασίας» Eurostat: 4,3 εκατ. απασχολούμενοι (2025), 400.000 θέσεις εργασίας (από 2019). «Ανάπτυξη για όλους 1» 2 εκατ. άνθρωποι (19,5% πληθυσμού) κάτω από το όριο φτώχειας. Από 1,9 εκατ. (18%) το 2025, +100.000 (ΕΛΣΤΑΤ) «Ανάπτυξη για όλους 2» +2.762 νέοι εκατομμυριούχοι τον τελευταίο χρόνο, αύξηση μέσης περιουσίας 9%, μείωση διάμεσης περιουσίας 18% (UBS). «Σταθερή μείωση φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά» Έσοδα ΦΠΑ 2025:+8,1 δισ. (1,2 μονάδες ΑΕΠ) σε σχέση με 2019Έσοδα φόρων εισοδήματος και περιουσίας: +10,6 δισ. (2 μονάδες ΑΕΠ) σε σχέση με 2019

Η ουσία: Ανάκαμψη με ευρωπαϊκό χρήμα και φούσκα ακινήτων — όχι σύγκλιση με την Ευρώπη.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ — Περισσότερες ώρες, ίδια αγοραστική δύναμη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 20%, ο κατώτατος 41,5%, δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις, μειώσαμε την ανεργία στο μισό.»

Τι ισχύει: Ας δεχτούμε για μια στιγμή τους δικούς τους υπολογισμούς: μισθοί +20%, πληθωρισμός 19,8%. Αποτέλεσμα: μηδέν. Στα βασικά αγαθά — τρόφιμα, ρεύμα, ενοίκιο — η ακρίβεια ξεπέρασε το 37%, άρα το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και για την ανεργία: την ίδια ακριβώς μείωση την είχε πετύχει και η προηγούμενη προηγούμενη, χωρίς τα δισεκατομμύρια ευρωπαϊκής στήριξης. Αυτό που δεν λένε ποτέ: είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στις ώρες εργασίας.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 20%» Αύξηση μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης 2019-24 12,4%. Αύξηση τιμών 2019-24 16,4%. Μείωση αγοραστικής δύναμης 4%2019: μέσος μισθός στην Ελλάδα 48,7% μέσου όρου ΕΕ, 83% πάνω από Βουλγαρία. 2024: 45% μέσου όρου ΕΕ 17% πάνω από Βουλγαρία(Eurostat) «Σύγχρονη αγορά εργασίας» 39,6 ώρες/εβδομάδα — πρώτη θέση στην ΕΕ (μ.ο. 35,9). Υπερωρίες: 1,7 → 6,1 εκατ. Νομοθέτησαν 6ήμερο και 13ωρο «Στηρίζουμε τους συνταξιούχους» Αυξήσεις 16,4% με πληθωρισμό 19,8%.

Η ουσία: Δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη — για την αγοραστική δύναμη του 2019.

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ — Το χρέος δεν έσβησε, άλλαξε χέρια

Τι η κυβέρνηση: «Εξυγιάναμε τις τράπεζες: τα κόκκινα δάνεια έπεσαν στο 3,3%.»

Τι ισχύει: Τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν — μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στα funds και στους servicers, με εγγύηση μάλιστα του Δημοσίου. Ο πολίτης τα χρωστάει ακόμα, απλώς σε πιο σκληρό δανειστή. Και επειδή καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ο λογαριασμός έρχεται πλέον με τη μορφή πλειστηριασμού.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Κόκκινα δάνεια: μόλις 3,3%» Σύνολο μη εξυπηρετούμενων δανείων: 82,6 δισ. — 5,7 στις τράπεζες, 76,9 στους servicers «Εξυγίανση» Το συνολικό ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε: 367 → 407,6 δισ. Οφειλές στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ αυξήθηκαν: +46% (35,4 → 51,8 δισ.) «Δεύτερη ευκαιρία» Οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν: 29.100 → 67.309 (+131%). Σωρευτικά 2020-2026: 300.000. Αναστολές για ευάλωτους: 560 «Ο εξωδικαστικός δουλεύει» Αιτήματα για δάνεια: 42 δισ. Ρυθμίσεις δανείων: 5 δισ. — ν.4738/2020: καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας

Η ουσία: «Εξυγίανση» σημαίνει ότι το χρέος σας το αγόρασε κάποιος που θα σας βγάλει το σπίτι στο σφυρί.

4. ΣΤΕΓΗ — Η ακριβότερη στέγη της Ευρώπης

Τι λέει η κυβέρνηση: «Δώσαμε 7 δισ. σε στεγαστικά προγράμματα — Σπίτι μου Ι και ΙΙ.»

Τι ισχύει: Σε μια αγορά με λίγα σπίτια, όταν μοιράζεις φθηνά δάνεια χωρίς να χτίζεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι ανεβάζεις τις τιμές. Αυτό ακριβώς έγινε. Η Ελλάδα είναι σήμερα η χώρα όπου η στέγη απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη — και για τα φτωχότερα νοικοκυριά, πάνω από το μισό.

Δείκτης Ελλάδα ΕΕ Πόσο εισόδημα τρώει η στέγη 35,5% — 1η θέση στην ΕΕ 19,2% Πόσο εισόδημα τρώει η στέγη, για φτωχά νοικοκυριά 62,8% — 1η θέση στην ΕΕ 36,9% Νοικοκυριά με οφειλές στέγασης 31% (2010) → 43% — η μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ 12% → 9% Τιμές κατοικιών προς εισόδημα (2019-25) +26,7% — Ιδιοκατοίκηση 75,4% → 69,4% — ιστορικό χαμηλό 68,4%

Και το 30-35% του πληθυσμού — πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι — δεν έχει δικό του σπίτι.

Η ουσία: Τα «μέτρα» τους φούσκωσαν τη ζήτηση χωρίς να χτίσουν τίποτα — και οι τιμές πήραν φωτιά.

5. ΥΓΕΙΑ — Όποιος δεν έχει, δεν εξετάζεται

Τι λέει η κυβέρνηση: Για την Υγεία ο απολογισμός μιλά ελάχιστα. Και υπάρχει λόγος.

Τι ισχύει: Το κράτος πάγωσε τη δαπάνη για τη δημόσια υγεία στο ίδιο ακριβώς ποσοστό επί επτά χρόνια — πολύ κάτω από την Ευρώπη και κάτω κι από την Ελλάδα του 2010. Τη διαφορά την πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του. Και όποιος δεν μπορεί, απλώς δεν εξετάζεται: σε αυτόν τον δείκτη είμαστε με διαφορά πρώτοι στην Ευρώπη.

Δείκτης 2019 Σήμερα Δεν μπορούν να κάνουν αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις λόγω κόστους 7,5% 8,8% — 1η θέση ΕΕ, πενταπλάσιο του μέσου όρου Δημόσια δαπάνη υγείας (% ΑΕΠ) 5,7% 5,7% — καθηλωμένη (ΕΕ: 7,4%) Θάνατοι / εκατομμύριο κατοίκων (2020 – 2022) 3.360 / 2.270 Μ.Ο Ε.Ε Τρίτη υψηλότερη θνησιμότητα στην Ε.Ε

Η ουσία: Πάγωσαν τη δημόσια δαπάνη — και έβαλαν την τσέπη του πολίτη να πληρώνει τη διαφορά.

6. ΠΑΙΔΕΙΑ — Δεν μετράει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσα πληρώνεις

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ανακαινίζουμε 2.000+ σχολεία, ιδρύσαμε χιλιάδες Τμήματα Ένταξης, εκσυγχρονίσαμε το σχολείο.»

Τι ισχύει: Τα ανακαινισμένα σχολεία είναι 431 — το λέει το ίδιο το Υπουργείο. Τα Τμήματα Ένταξης ιδρύθηκαν αλλά δεν στελεχώθηκαν όλα, και ταυτόχρονα κόπηκε η στήριξη σε χιλιάδες παιδιά που τη δικαιούνται, ενώ νομοθετήθηκε (2025) όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης δεν μειώνεται ο αριθμός μαθητών/τριών. Με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής μένουν χιλιάδες θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια — ενώ τα ιδιωτικά γράφουν φοιτητές χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς. Και τον λογαριασμό της «δωρεάν» παιδείας τον πληρώνει η οικογένεια, στα φροντιστήρια.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «2.000+ σχολεία» Ολοκληρωμένα: 431 (ανακοίνωση ΥΠΑΙΘΑ 15/6/26) — με χρήματα των 4 συστημικών τραπεζών «Στήριξη ειδικής αγωγής» 31.000 παιδιά με έγκριση Παράλληλης Στήριξης — προσλήψεις ούτε οι μισές «Σύγχρονο σχολείο» Επαναφορά στους 25 μαθητές/τμήμα — ενώ οι εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού είναι −40% από το 2010-11 «Ελεύθερη πρόσβαση στις σπουδές» ΕΒΕ: ~10.000 κενές θέσεις στα δημόσια ΑΕΙ — τα ιδιωτικά χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς «Δωρεάν παιδεία» Δαπάνη οικογενειών: 1,6 δισ./έτος (0,9 δισ. φροντιστήρια-ιδιαίτερα), +35,5% σε μια διετία (ΑΑΔΕ) «Επενδύουμε στην έρευνα» −72 εκ. από απένταξη δράσης για νέους ερευνητές· ΕΛΙΔΕΚ: 143 εκατ. «στον αέρα»· −20.000 αιτήσεις εκπαιδευτικών στον ΑΣΕΠ

Η ουσία: Έχτισαν ένα σχολείο δύο ταχυτήτων — και η ταχύτητα καθορίζεται από το πορτοφόλι.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — Το «φθηνό ρεύμα» που πληρώνουμε ακριβά

Τι λέει η κυβέρνηση: «Τα τιμολόγια είναι 21% φθηνότερα από την Ευρώπη. Λύσαμε το πρόβλημα της χονδρικής. Πράσινη πρωτοπορία με 51% ΑΠΕ.»

Τι ισχύει: Το «−21%» είναι υποχώρηση: στο τέλος του 2019 ήμασταν στο −26% και −28% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ο λογαριασμός δεν πληρώνεται σε ποσοστά αλλά σε ευρώ: το ρεύμα ακρίβυνε 50,6%. Αν δεις το πραγματικό βάρος σε σχέση με το εισόδημά μας, είμαστε η 4η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης. Κι ενώ οι ΑΠΕ αυξήθηκαν, το όφελος δεν έφτασε ποτέ στον καταναλωτή — έφτασε στα μερίσματα.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Τιμολόγια −21% από την ΕΕ» Τέλος 2019: −26% και −28%. Σε ευρώ: λιανική τιμή 155,1 → 233,6 €/MWh = +50,6% (2025) «Φθηνή ενέργεια» Καθαρό κόστος ενέργειας: +11% πάνω από την ΕΕ·σε αγοραστική δύναμη +40% — 4η ακριβότερη χώρα «Λύσαμε τη χονδρική του 2019» 63,8 → 104 €/MWh = +62,5%. Απόκλιση-ρεκόρ από ΕΕ: 2021-23, έως 90 €/MWh «Στηρίζουμε τα νοικοκυριά» Ενεργειακή φτώχεια: 19,0% — 1η θέση στην ΕΕ (μ.ο. 9,2%). Η Βουλγαρία βελτιώθηκε 11 μονάδες, εμείς χειροτερέψαμε «Πράσινη πρωτοπορία» ΑΠΕ 51,25% — αλλά πληρώνουμε ρεύμα +50,6%. ΔΕΗ: κεφαλαιοποίηση 700 εκ. → 8 δισ. 2TWh πράσινου ρεύματος χαμένες λόγω έλλειψης αποθήκευσης το 2025, ή 7% της παραγωγής ΑΠΕ. – Διπλάσιες σε σχέση με το 2024. Αποθήκευση: 0,7 GW έναντι 3,7 GW της Πορτογαλίας «Ενεργειακή ασφάλεια» Ενεργειακή ανεξαρτησία 6% — η χειρότερη στην ΕΕ-27 (ΙΕΑ)· απόκλιση από την ΕΕ: −24% → −48% «Περιβαλλοντική πολιτική» Ανακύκλωση 17-18% έναντι 50% στην ΕΕ· προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν για την ατμοσφαιρική ρύπανση (3/2026)

Η ουσία: Περισσότερες ΑΠΕ και ακριβότερο ρεύμα δεν πάνε μαζί — εκτός αν κάποιος κερδίζει από τη διαφορά. Καθυστέρηση αποθήκευσης = περισσότερο φυσικό αέριο = υψηλότερες τιμές

8. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ — Όταν καίγεται η χώρα και «μαγειρεύονται» τα νούμερα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Μείωση καμένων εκτάσεων 25,6%.»

Τι ισχύει: Συγκρίνουν μία χρονιά με την επόμενη — σε ένα φαινόμενο που αλλάζει δραματικά από έτος σε έτος. Η σοβαρή σύγκριση γίνεται σε τριετίες. Και εκεί η εικόνα είναι συντριπτική: εξαπλασιασμός. Η Πορτογαλία, με το ίδιο κλίμα και τις ίδιες πιέσεις, τα μείωσε.

Καμένες εκτάσεις (τριετίες, EFFIS) Στρέμματα 2017-2019 428.140 2023-2025 2.641.320 (+519%) Ισπανία (ίδια σύγκριση) +155% Τουρκία (ίδια σύγκριση) +81% Ιταλία (ίδια σύγκριση) +16% Πορτογαλία (ίδια σύγκριση) −27%

Και στο αρμόδιο υπουργείο: 47 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις επί υπουργίας Κικίλια.

Η ουσία: Δεν φταίει μόνο το κλίμα — το κλίμα άλλαξε για όλη τη Μεσόγειο. Φταίει και η πολιτική.

9. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ — Την απάτη την έκαναν λίγοι, την πληρώνουν όλοι

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ενισχύσεις-ρεκόρ 3,82 δισ. — ο πρωτογενής τομέας στο 4,5% του ΑΕΠ.»

Τι ισχύει: Οι ενισχύσεις, μετρημένες σωστά — ως ποσοστό της αξίας της παραγωγής — μειώθηκαν, εξαιτίας του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το «4,5%» δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν διεθνή οργανισμό. Το χειρότερο: επειδή κάποιοι έπαιρναν επιδοτήσεις για βοσκοτόπια που δεν είχαν δει ποτέ, η Κομισιόν κόβει οριζόντια από όλους — και τον λογαριασμό τον πληρώνει ο αγρότης που δεν έφταιξε.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Ενισχύσεις-ρεκόρ 3,82 δισ.» Ως % της αξίας παραγωγής: 20,2% έναντι 23,5% το 2019 — μείωση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ «Πρωτογενής στο 4,5% του ΑΕΠ» Παγκόσμια Τράπεζα: 3,32% (2024) — ιστορικά χαμηλά «Μεμονωμένες παρατυπίες» 324 λήπτες / ζημία 19,6 εκατ.· οριζόντια διόρθωση 5% (10% στους νέους αγρότες)· −415 εκατ.· συνολική απαίτηση 670 εκατ.· ρίσκο έως 1 δισ. «Στηρίζουμε την ύπαιθρο» Απασχόληση −10%, καλλιεργούμενες εκτάσεις −18,8%

Η ουσία: Οι επιδοτήσεις έγιναν αντικείμενο απάτης — και τη «διόρθωση» την πληρώνουν όλοι οι αγρότες, με την ύπαιθρο να αδειάζει.

10. ΘΕΣΜΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — Το «επιτελικό κράτος» μετρήθηκε

Τι λέει η κυβέρνηση: «Χτίσαμε επιτελικό κράτος και ψηφιακή διαφάνεια.»

Τι ισχύει: Οι διεθνείς οργανισμοί που αξιολογούν την ποιότητα του κράτους — όχι εμείς — κατατάσσουν την Ελλάδα σταθερά τελευταία ή προτελευταία στην Ευρώπη. Και η πρώτη πράξη του «επιτελικού κράτους», τον Ιούλιο του 2019, ήταν να βάλει ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΥΠ κάτω από τον Πρωθυπουργό.

Δείκτης Θέση Ελλάδας Ελευθερία τύπου (RSF) 86η παγκοσμίως — τελευταία στην ΕΕ Κράτος δικαίου (World Justice Project) 29η από 31 χώρες (ΕΕ/ΕΖΕΣ/Β. Αμερική) Διαφθορά (Transparency International) 21η στην ΕΕ, 56η παγκοσμίως Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση (ΟΟΣΑ) 24% Ίση μεταχείριση από τις υπηρεσίες (ΟΟΣΑ) 35% Δαπάνη για ιδιώτες συμβούλους 7,2 εκατ. (2019) → 600 εκατ. (2025) ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΥΠ Υπό τον Πρωθυπουργό από τον Ιούλιο 2019

ΔΕΙΚΤΗΣ Θέση Ελλάδας

Ποιότητα Δημοκρατίας Ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου (7/2/2024) που «εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις απειλές στη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα» στην Ελλάδα. Υποβάθμιση της χώρας από την κατηγορία της «Φιλελεύθερης Δημοκρατίας» στην κατηγορία της «Εκλογικής Δημοκρατίας» από το 2019, σύμφωνα με το Ινστιτούτο V-Dem (

Η ουσία: Δεν το λέμε εμείς — το μετρούν οι διεθνείς θεσμοί: τελευταίοι στην ΕΕ στην ελευθερία του τύπου.

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ — Πιο αργή για τον πολίτη, πιο «γρήγορη» στα χαρτιά

Τι λέει η κυβέρνηση: «Απόφαση σε 386 ημέρες, εκκαθάριση υποθέσεων 99%.»

Τι ισχύει: Το ευρωπαϊκό Justice Scoreboard μετράει 740 ημέρες — χειρότερα κι από το 2019. Το «θαύμα» φτιάχτηκε λογιστικά: μετέφεραν με νόμο χιλιάδες εύκολες υποθέσεις σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους και τις μέτρησαν ως «ταχύτητα». Στο μεταξύ, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα τετραπλασιάστηκαν.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Απόφαση σε 386 ημέρες» EU Justice Scoreboard: 740 ημέρες (2019: 640) «Εκκαθάριση 99%» 86% — όσο ακριβώς και το 2019

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία — Ελλάδα Ενεργές υποθέσεις Εκτιμώμενη ζημία 2022 41 404,6 εκατ. € 2025 175 2,68 δισ. €

Η ουσία: Η δικαιοσύνη του πολίτη έγινε πιο αργή — οι δικογραφίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια πολλαπλασιάζονται.

12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ — Όταν ο ελεγχόμενος επιτίθεται στον ελεγκτή

Τι λέει η κυβέρνηση: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με πολιτικές σκοπιμότητες, “σαλαμοποιεί” δικογραφίες, οι εισαγγελείς έχουν διετή θητεία.»

Τι ισχύει: Και τα τρία είναι ανακριβή — και εύκολα ελέγξιμα. Η EPPO είναι ανεξάρτητος θεσμός της ΕΕ στον οποίο η Ελλάδα μπήκε οικειοθελώς. Ο,τιδήποτε αφορά υπουργούς πηγαίνει στη Βουλή όχι από επιλογή της, αλλά επειδή το επιβάλλει το ελληνικό Σύνταγμα. Και η θητεία των εισαγγελέων είναι γραμμένη στον Κανονισμό: πέντε χρόνια.

Τι είπαν Τι ισχύει «Πολιτικές σκοπιμότητες» Ανεξάρτητο όργανο ΕΕ (Κανονισμός 2017/1939, άρθρο 6) — δεν δέχεται οδηγίες από κυβερνήσεις «Σαλαμοποιεί δικογραφίες» Υποχρέωση από το άρθρο 86 του Συντάγματος: ό,τι αφορά υπουργούς πάει αμέσως στη Βουλή «Διετής θητεία εισαγγελέων» Κανονισμός, άρθρο 17 §2: «Η θητεία είναι πενταετής»

Η ουσία: Όποιος πολεμά τον ελεγκτή αντί να λογοδοτεί για τα ελεγχόμενα, έχει ήδη ομολογήσει.

13. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ — Ψηφιοποίησαν το γκισέ, όχι η διακυβέρνηση

Τι λέει η κυβέρνηση: «2.255 υπηρεσίες στο gov.gr, 2,7 δισ. συναλλαγές.»

Τι ισχύει: Το gov.gr είναι υπαρκτό και χρήσιμο — αλλά είναι η βιτρίνα. Πίσω της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει μια χώρα που υπολείπεται στις ψηφιακές δεξιότητες, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στις προηγμένες ψηφιακές υποδομές. Και τα ψηφιακά δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης μοιράστηκαν με τρόπο που ερευνούν σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δείκτης (Ευρ. Επιτροπή / ΟΟΣΑ) Ελλάδα ΕΕ Βασικές ψηφιακές δεξιότητες 50,96% 60,40% Ειδικοί ΤΠΕ στην απασχόληση 2,5% 5,0% Συνδέσεις 1 Gbps 0% 26,97% Επιχειρήσεις σε cloud 21,25% 46,69% Επιχειρήσεις με τεχνητή νοημοσύνη 8,93% 19,95%

Και το Ταμείο Ανάκαμψης: 2,5 δισ. σε 10 εταιρείες, μονοπροσφορά σε 101 από 110 διαγωνισμούς (έρευνα EPPO)· «χαμένη ευκαιρία» κατά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ουσία: Ψηφιοποίησαν τις συναλλαγές. Η χώρα όμως υστερεί εκεί όπου κρίνεται η πραγματική ψηφιακή πρόοδος: στις ψηφιακές δεξιότητες, στις υποδομές, στην αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Και τη διαχείριση των κονδυλίων την ερευνά η EPPO.

14. ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ — Ό,τι υπογράφεται δεν είναι παραδομένο

Τι λέει η κυβέρνηση: «2.000+ χιλιόμετρα δρόμων, νέα μεγάλα έργα παντού.»

Τι ισχύει: Λέμε καθαρά τι έγινε: Πάτρα-Πύργος σε κυκλοφορία (12/2025), Ε65 Λαμία-Ξυνιάδα (4/2024), Μετρό Θεσσαλονίκης (30/11/2024), περισσότερα λεωφορεία σε Αθήνα (+31,8%) και Θεσσαλονίκη (+108,3%). Αλλά ο απολογισμός βαφτίζει «έργο» και ό,τι απλώς υπογράφηκε ή δρομολογήθηκε — και σιωπά εκκωφαντικά για τον σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «ΒΟΑΚ: το μεγάλο νέο έργο» Χάραξη και διαγωνισμός από το 2018-19 — φυσικό αντικείμενο: 15% (τέλος 2025) «Ασφαλείς μεταφορές» Μετά τα Τέμπη: κανένας δείκτης σιδηροδρομικής ασφάλειας στον απολογισμό· προειδοποιητική επιστολή ΕΕ INFR(2024)2243 «Οδική ασφάλεια» 64 νεκροί/εκατ. κατοίκους — 3η χειρότερη στην ΕΕ (μ.ο. 45), παρά τη μείωση 688 → 517 «2.000+ σχολεία» Ανακαινισμένα: 431 — στόχος 2.500 — Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για τα αστικά λύματα

Η ουσία: Αναγνωρίζουμε ό,τι παραδόθηκε — αλλά εργοτάξιο δεν σημαίνει έργο, και υπογραφή δεν σημαίνει παράδοση.

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ — Ρεκόρ χωρίς σχέδιο

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ρεκόρ 37,98 εκατ. επισκέπτες. Η Ελλάδα έγινε παγκόσμια δύναμη στον τουρισμό.»

Τι ισχύει: Οι αφίξεις αυξήθηκαν, αλλά η κυβέρνηση δεν παρουσίασε ποτέ ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Τουρισμού με σαφείς στόχους, χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους δείκτες. Η ανάπτυξη του τουρισμού στηρίχθηκε κυρίως: στη διεθνή ανάκαμψη μετά την πανδημία, στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος, στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Το κράτος ακολούθησε τις εξελίξεις αντί να τις σχεδιάσει.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Ρεκόρ επισκεπτών» Καμία ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Τουρισμού με συγκεκριμένους στόχους «Αναπτυσσόμενος Κλάδος» Έντονη εποχικότητα, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και χαμηλή παραγωγικότητα «Τουρισμός για όλους» Οι διακοπές γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα προσβάσιμες για μεγάλο μέρος των Ελλήνων «Επενδύουμε στους προορισμούς» Υποδομές σε νερό, λιμάνια, διαχείριση απορριμμάτων και κυκλοφορία υστερούν σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς «Βιώσιμη Ανάπτυξη» Δεν εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα διαχείρισης προορισμών ούτε παρακολουθείται η φέρουσα ικανότητα

Η ουσία: Ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πέτυχε και η τουριστική πολιτική. Η πραγματική επιτυχία στον κλάδο δεν μετριέται μόνο από τις αφίξεις και τα έσοδα. Μετριέται από την ποιότητα των υποδομών, την ανθεκτικότητα των προορισμών, τις αμοιβές των εργαζομένων, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και τη δυνατότητα των ίδιων των Ελλήνων να απολαμβάνουν τον τουρισμό στη χώρα τους.

16. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ — Η «αποτροπή» που μετέφερε το πρόβλημα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Μειώσαμε τις ροές 36%, αδειάσαμε τις δομές, αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική.»

Τι ισχύει: Οι ροές δεν μειώθηκαν — άλλαξαν δρόμο και χτύπησαν την Κρήτη, που δεν έχει καμία δομή υποδοχής. Οι επιστροφές, το «κλειδί» της πολιτικής τους, μειώνονται χρόνο με τον χρόνο. Και οι άνθρωποι που φτάνουν δεν είναι «εισβολή»: πάνω από 7 στους 10 αναγνωρίζονται επίσημα ως δικαιούχοι προστασίας.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Μειώσαμε τις ροές 36%» Κρήτη: 7.124 αφίξεις έως τα μέσα του 2025 έναντι 4.820 σε όλο το 2024 — χωρίς δομή υποδοχής «Αποτελεσματικές επιστροφές» 12.744 (2018) → 5.865 (2024) — τα 2/3 Αλβανία και Γεωργία «Ανεξέλεγκτες ροές» Αναγνώριση ασύλου: 70,6% (Αφγανιστάν 99,8%, Σουδάν 99,4%) «Ανθρώπινη διαχείριση» Κράτηση σε αστυνομικά τμήματα: +44% (2025). Μαλακάσα-Σιντική: 11,3 εκατ. χωρίς διαγωνισμό — ~15 φορές ακριβότερα (έρευνα EPPO)

Η ουσία: Η «αποτροπή» δεν έλυσε το πρόβλημα — το μετέφερε στην Κρήτη και στα κρατητήρια.

17. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ — 70 δισεκατομμύρια χωρίς σύγκλιση

Τι λέει η κυβέρνηση: «Πρωτοφανείς πόροι στην περιφέρεια.»

Τι ισχύει: Οι πόροι ήταν όντως πρωτοφανείς — πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήρθε: χώρες που ξεκίνησαν πίσω μας μάς προσπέρασαν, και μέσα στην ίδια τη χώρα το χάσμα κέντρου-περιφέρειας έγινε άβυσσος. Η απάντησή τους; Ακόμα περισσότερος συγκεντρωτισμός: σχεδιάζουν να καταργήσουν τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Πρωτοφανείς πόροι» >70 δισ. (ΚΑΠ ~20 + ΕΣΠΑ ~20 + Ταμείο Ανάκαμψης ~32). ΑΕΠ/κάτοικο: 68% της ΕΕ — Ρουμανία, Πολωνία, Κροατία ~80% «Ισόρροπη ανάπτυξη» Αττική 96% του μ.ο. ΕΕ — Βόρειο Αιγαίο 42%: χάσμα άνω των 50 μονάδων «Ενίσχυση αυτοδιοίκησης» Σχέδιο κατάργησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2028-34 — όλα σε έναν Εθνικό Φάκελο «Διαφάνεια» Πλατφόρμα deiktesota: πλήρη στοιχεία για 18 από τους 332 δήμους

Η ουσία: Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ τα λεφτά — ήταν και είναι οι θεσμοί που τα διαχειρίζονται.

18. ΑΜΥΝΑ — Ίδιο έργο, 3,36 φορές ακριβότερα

Τι λέει: «Θωρακίζουμε τη χώρα.»

Τι ισχύει: Η εθνική άμυνα δεν σηκώνει μικροπολιτική — σηκώνει όμως λογοδοσία για το δημόσιο χρήμα. Για την ίδια ακριβώς αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50, η χώρα είχε συμφωνήσει το 2017 ένα κόστος· το 2026 υπέγραψαν το ίδιο έργο σε τριπλάσια και πλέον τιμή — για αεροσκάφη που ήρθαν το 1997 και θα παραδοθούν αναβαθμισμένα το 2033-34.

Αναβάθμιση 38 F-16 Block 50 Κόστος Συμφωνία 2017 353 εκατ. $ Συμφωνία 2026 1,050 δισ. € = 1,186 δισ. $ Διαφορά ×3,36

Η ουσία: Τριπλάσιο τίμημα, εννέα χρόνια αργότερα, λιγότερα χρόνια χρήσης.

19. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ — Λεφτά στη βιτρίνα, ρωγμές στη στέγη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Συλλήψεις +169% — πατάξαμε την οπαδική βία. Δαπάνες +112%.»

Τι ισχύει: Όταν οι συλλήψεις αυξάνονται 169%, αυτό δείχνει ότι η βία επιμένει — όχι ότι νικήθηκε. Τρεις νεκροί μέσα σε αυτή την περίοδο και δεκάδες τραυματίες σε περιστατικά επιθέσεων ανά την Επικράτεια. Τα χρήματα πήγαν κυρίως σε επαγγελματικές ομάδες και βιτρίνες, την ώρα που το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας έκλεισε γιατί κινδύνευε να πέσει η στέγη του.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Πατάξαμε τη βία (+169% συλλήψεις)» Η βία επιμένει: Άλκης Καμπανός, Μιχάλης Κατσούρης, Γιώργος Λυγγερίδης. Δεκάδες περιστατικά οργανωμένων επιθέσεων ανά την Επικράτεια. «Δαπάνες +112% (635 εκατ.)» Ανισοκατανομή χρηματοδότησης. Μερικές δεκάδες ομάδες των επαγγελματικών πρωταθλημάτων λαμβάνουν – από την φορολογία κερδών των παικτών του στοιχήματος – περίπου όσα και τα περισσότερα από 6.000 σωματεία ερασιτεχνικού αθλητισμού. «Αναβαθμισμένες υποδομές» Λουκέτο στο ΟΑΚΑ για τη στέγη Καλατράβα. Μη ολοκλήρωση και παράδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελλληνικού παρά το αιφνίδιο κλείσιμο και την κατεδάφιση του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά. «Εξυγίανση ομοσπονδιών» «Νόμος Αυγενάκη»: φωτογραφικές διατάξεις για θητείες, όρια ηλικίας και κωλύματα εκλογιμότητας.

Η ουσία: Επικοινωνιακή διαχείριση της βίας και των υποδομών — με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ανεπάρκεια εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης και μεσαίας κλίμακας. «Ξαφνικός θάνατος» ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά χωρίς την ολοκλήρωση και παράδοση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

20. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — Βιτρίνα προς τα έξω, εγκατάλειψη προς τα μέσα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Αναδείξαμε τον πολιτισμό, στηρίξαμε τους καλλιτέχνες με το Ταμείο Ανάκαμψης.»

Τι ισχύει: Από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για τους καλλιτέχνες απορροφήθηκε ποσοστό που δεν χρειάζεται σχόλιο: 1,6%. Η επταετία σημαδεύτηκε από συγκρούσεις με ολόκληρο τον καλλιτεχνικό και επιστημονικό κόσμο — από την υπόθεση Λιγνάδη μέχρι το τσιμέντο στην Ακρόπολη.

Ο ισχυρισμός Η πραγματικότητα «Στήριξη καλλιτεχνών από το Ταμείο Ανάκαμψης» Απορρόφηση 1,6%: 470.000 από τα 28 εκ. € — 27,5 εκ. αδιάθετα (ΠΟΘΑ) «Αναβάθμιση θεσμών» Υπόθεση Λιγνάδη· Π.Δ. 85/2022: καλλιτεχνικά πτυχία σε κατάταξη Δευτεροβάθμιας· 5 μεγάλα μουσεία σε ΝΠΔΔ «Προστασία της κληρονομιάς» Τσιμεντοστρώσεις στην Ακρόπολη χωρίς διαβούλευση· δανεισμός αρχαιοτήτων στο εξωτερικό έως 50 έτη — Έξωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων από την Ερμού 134 — χώρο παραχωρημένο από το 1982

Η ουσία: Ο πολιτισμός ως βιτρίνα — οι άνθρωποι που τον φτιάχνουν, απ’ έξω.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ — Η Ελλάδα του «success story» σε 12 αριθμούς

# Ο αριθμός Τι σημαίνει 1 363 δισ. Το χρέος σε ευρώ — υψηλότερο από το 2019 2 −4,52% Ο πραγματικός μέσος μισθός από το 2019 3 39,6 ώρες Η περισσότερη δουλειά στην ΕΕ 4 27,5% Κάτω από το όριο της φτώχειας 5 11,5% Δεν μπορούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις — 1η θέση ΕΕ 6 +50,6% Η αύξηση στη λιανική τιμή του ρεύματος 7 35,5% Το εισόδημα που απορροφά η στέγη — 1η θέση ΕΕ 8 300.000 Πλειστηριασμοί σε 6 χρόνια 9 1,6 δισ. Ό,τι πληρώνουν οι οικογένειες σε φροντιστήρια τον χρόνο 10 +519% Η αύξηση των καμένων εκτάσεων 11 86η Θέση στην ελευθερία του τύπου — τελευταία στην ΕΕ 12 2,68 δισ. Η εκτιμώμενη ζημία στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Το κυβερνητικό «success story» δεν αντέχει απέναντι στην πραγματικότητα. Δεν το διαψεύδει ένα σύνθημα. Το διαψεύδει ο μισθός που τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Το διαψεύδει το ενοίκιο που έγινε απειλή. Το διαψεύδει το ράντζο, η λίστα αναμονής, το σχολείο που ζητά όλο και περισσότερα από την τσέπη της οικογένειας. Το διαψεύδουν οι αριθμοί — οι εθνικοί, οι ευρωπαϊκοί, οι επίσημοι.

Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη σκηνοθεσία επιτυχίας. Χρειάζεται σχέδιο πραγματικής σύγκλισης που προσφέρει εργασία που δεν εξαντλεί τον άνθρωπο αλλά του επιτρέπει να ζει. Που δίνει τη δυνατότητα για προσιτή στέγη, όχι αγορά-παγίδα. Δημόσια υγεία και παιδεία που δεν χωρίζουν τους πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους. Θεσμούς που λογοδοτούν, κανόνες που ισχύουν για όλους και διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις.

Γιατί η πρόοδος δεν είναι εικόνα σε παρουσίαση. Είναι η δυνατότητα μιας οικογένειας να σταθεί χωρίς φόβο. Είναι ο νέος άνθρωπος που μπορεί να μείνει στη χώρα του. Είναι ο ηλικιωμένος που δεν εγκαταλείπεται. Είναι ο εργαζόμενος που δεν ζει μόνιμα στο όριο. Είναι η βεβαιότητα ότι η ισχύς ελέγχεται και η αυθαιρεσία δεν προστατεύεται.

Αυτή είναι η πραγματική γραμμή διαχωρισμού: από τη μία, μια κυβέρνηση που μετρά την επιτυχία της σε δείκτες που επιλέγει η ίδια· από την άλλη, μια κοινωνία που ζητά να μετρηθεί επιτέλους η δική της ζωή.

Και αυτή τη φορά, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Γιατί τη ζουν οι άνθρωποι, κάθε μέρα.

Τεκμηρίωση: Όλα τα μεγέθη προέρχονται αποκλειστικά από τα θεσμικές πηγές (Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΦΚΑ, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΟΒΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU Justice Scoreboard, EPPO, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, EFFIS, ΙΕΑ, RSF, World Justice Project, Transparency International, Συνήγορος του Πολίτη, ΑΠΔΠΧ).

Λίστα όλων των σκανδάλων της διακυβέρνησης ΝΔ ανά βαρύτητα

Σκάνδαλο Υποκλοπών (Παρακολουθήσεις Predator και ΕΥΠ).

Φωτογραφική διάταξη αλλαγής νόμου για τα τυπικά προσόντα του Διοικητή ΕΥΠ Π. Κοντολέων (2019).

Παραίτηση του Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέων (2022).

Παραίτηση του Γεν. Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη (2022).

Παραίτηση του Γ.Γ. Γιάννη Σμυρλή (Υπόθεση εξαγωγής Predator, 2022).

Παρακολούθηση του Υπουργού Μάκη Βορίδη με το Predator (2024).

Τέμπη

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη (Έγκλημα με 57 νεκρούς, 2023).

Παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή (2023).

Μεθόδευση συγκάλυψης των Τεμπών από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής (2024).

Διαγραφή του Μιχάλη Ταμήλου (Σοκαριστικές δηλώσεις κατά συγγενών θυμάτων των Τεμπών, 2024).

Αποκάλυψη εντολής για το μπάζωμα των Τεμπών από τον πρώην Γ.Γ. Γιάννη Ξιφαρά (2025).

Παραίτηση του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου (Μπάζωμα στα Τέμπη, 2025).

Παραίτηση του Γ.Γ. Βασίλη Παπαγεωργίου (Μπάζωμα στα Τέμπη, 2025).

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Παραιτήσεις υπουργών και στελεχών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Μάκης Βορίδης, Διονύσης Σταμενίτης, Χρήστος Μπουκώρος, Γιώργος Στρατάκος, Ανδρέας Καρασαρίνης, Γιάννης Τρουλλινός.

Δεύτερη δικογραφία για το Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με εμπλοκή στελεχών (Κ. Τσιάρας, Γ. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Κ. Παπακώστα, Θ. Λεονταρίδης, Β. Βασιλειάδης, Κ. Σκρέκας, Δ. Βαρτζόπουλος, Φ. Αραμπατζή).

Πανδημία

Διανομή “γιγάντιων” μασκών και ακατάλληλων παγουριών στα σχολεία (2020)

Υπέρογκη επιδότηση Κλινικαρχών εν μέσω Πανδημίας (2020)

Σκιώδης σύμβαση με την εταιρεία διαχείρισης δεδομένων Palantir (2020)

Βόλτα του Πρωθυπουργού στην Πάρνηθα εν μέσω αυστηρού lockdown (2020)

Κορονοπάρτυ του Πρωθυπουργού στην Ικαρία (2021)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης νονός σε βαφτίσια ενώ απαγορευόταν λόγω lockdown (2021)

Απόκρυψη της μελέτης Τσιόδρα – Λύτρα για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ (2021)

Αστυνομική αυθαιρεσία

Ξυλοδαρμός της οικογένειας Ινδαρέ από την ΕΛΑΣ

Απόβαση ΜΑΤ και αστυνομική βία στη Χίο και τη Λέσβο.

Θάνατος του Βασίλη Μάγγου μετά από αστυνομικό ξυλοδαρμό.

Αστυνομική αυθαιρεσία ΜΑΤ κατά θαμώνων και διαδηλωτών στο Γαλάτσι.

Αστυνομική καταστολή και προσαγωγές στη Νέα Σμύρνη.

Δολοφονία του 18χρονου Ρομά, Νίκου Σαμπάνη, στο Πέραμα.

Βασανισμός και θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν σε αστυνομικά τμήματα (2024)

Χημικά και αστυνομική βία στις πορείες για τα Τέμπη (2025)

Έλεγχος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Κατάργηση υποχρεωτικότητας υποβολής Πόθεν Έσχες για καναλάρχες και εκδότες (2019)

“Λίστα Πέτσα” (διανομή 20 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕ χωρίς κριτήρια) (2020)

“Λίστα Κικίλια” (18,5 εκατ. ευρώ στα ΜΜΕ)(2020)

“Λίστα Πλεύρη” (4,9 εκατ. ευρώ στα κανάλια)(2021)

Οικονομικά Σκάνδαλα

Θέσπιση ασυλίας / ακαταδίωκτου για τραπεζικά στελέχη (2019)

Σκάνδαλο με “Σπιτάκια Ανακύκλωσης” (Απευθείας αναθέσεις Γ. Πατούλη)(2020)

Ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ (2020)

Έρευνα για κακοδιαχείριση 11,3 εκατ. ευρώ στα Κέντρα φιλοξενίας μεταναστών (Μαλακάσα, Σιντική) (2020)

Υπόθεση τηλεκατάρτισης «Σκοιλ ελικικού» (2020)

Σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων 2,1 εκατ. ευρώ και απόσυρση της Σοφίας Νικολάου (2021)

Πώληση-σκάνδαλο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην CVC (2022)

Υπερκοστολόγηση στην προμήθεια διαδραστικών πινάκων στα σχολεία (2023)

Απευθείας αναθέσεις 46 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης (επί Β. Κικίλια) (2023)

Ευρωπαϊκή έρευνα για απάτες 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (2024)

Έμμεση κρατική χρηματοδότηση στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της «Ομάδας Αλήθειας» (2025)

Διαφημιστική καμπάνια 828.000 ευρώ για ανύπαρκτη σιδηροδρομική μεταρρύθμιση (2025)

Σκάνδαλο υπερκοστολόγησης ΚΕΚ και πλατφορμών τηλεκατάρτισης (Υπόθεση Παναγόπουλου).

«Συμβουλοκρατία» (Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών και απευθείας αναθέσεων στα 600 εκατ. ευρώ).

Υπερκοστολόγηση στην αναβάθμιση των μαχητικών F-16 BLOCK 50.

Σκάνδαλα με εμπλοκή στελεχών Νέας Δημοκρατίας

Παραίτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Αντώνη Διαματάρη (ψευδή στοιχεία βιογραφικού) (2019)

Αποπομπή Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού για βίντεο εκμετάλλευσης φυσικών καταστροφών (2022)

Διαγραφή του Βουλευτή Ανδρέα Πάτση για εταιρείες κόκκινων δανείων (2022)

Παράνομος διορισμός του Γιώργου Τζιλιβάκη στο ΣΕΠΕ (2022)

Παραίτηση του Βουλευτή Θέμη Χειμάρα (Ασυμβίβαστη επιχειρηματική δραστηριότητα) (2023)

Απόσυρση του Σπύρου Πνευματικού (Αήθεις δηλώσεις για καρκινοπαθείς) (2023)

Απόσυρση του Μουσταφά Κατραντζή (Δηλώσεις περί “τουρκικής μειονότητας”)(2023)

Παραίτηση του Υπουργού Νότη Μηταράκη (Διακοπές εν μέσω πυρκαγιών) (2023)

Παραίτηση του Υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη (Δηλώσεις για τη δολοφονία Α. Καρυώτη) (2023)

Σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων Αποδήμων (Υπόθεση Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου) (2024)

Παραίτηση του Γ.Γ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη και καταδίκες των Ν. Θεοδωρόπουλου, Μ. Κορομηλά (Διαρροή emails)(2024)

Παραίτηση των Υπουργών Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου (Ιδιωτικές επαφές με επιχειρηματία) (2024)

Διαγραφή του Λευτέρη Αυγενάκη (Άσκηση βίας σε υπάλληλο αεροδρομίου) (2024)

Παραίτηση του Υποδιοικητή Ασύλου Ιωάννη Σφυράκης (Χρηματισμός / Δωροδοκία)(2025)

Παραίτηση του Υφυπουργού Αρίστου Δοξιάδη (Εμπλοκή σε καρτέλ)(2025)

Διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη (Επίθεση στη Ζ. Κωνσταντοπούλου)(2025)

Κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Γαλατσίου και παραίτηση του Γ.Γ. Ευθύμιου Μπακογιάννη (2025)

Ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate (2026)

Παραίτηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη (Ομολογία παράνομου διορισμού χωρίς πτυχίο)(2026)

Λοιπά Σκάνδαλα

2019:

Κατάργηση της αυτονομίας της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΣΔΟΕ.

Αποκλεισμός Σαμοθράκης εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Διορισμοί κομματικών στελεχών της ΝΔ στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

2020:

Αποκατάσταση και αναβάθμιση των υπεύθυνων για το Μάτι, Κ. Τσουβάλα και Σ. Κολοκούρη.

Φωτογραφικός διαγωνισμός (που ματαιώθηκε) για τις νέες ταυτότητες.

Παράνομη έκδοση διαβατηρίου στον διεθνώς καταζητούμενο Αγιαβεφέ.

Ο αποτυχημένος «Μεγάλος Περίπατος» στο κέντρο της Αθήνας.

Εκποίηση μνημείων και δανεισμός αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για 50 χρόνια.

Καταστροφή – Ξήλωμα αρχαιοτήτων στον σταθμό μετρό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.



2021:

Νόμος Χρυσοχοΐδη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Νόμος Αυγενάκη για παρεμβάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες.

Σκάνδαλο συγκάλυψης Δημήτρη Λιγνάδη.

Θεσμοθέτηση λογοκρισίας στην Τέχνη.

Κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου και σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Σκάνδαλο τηλεκπαίδευσης και διαρροής δεδομένων με την CISCO.

Δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Θέσπιση ακαταδίωκτου για τα μέλη των επιτροπών λοιμωξιολόγων.

Σκάνδαλο συγκάλυψης και αστυνομικής προστασίας Μένιου Φουρθιώτη.

Νόμος Χατζηδάκη για την ποινικοποίηση απεργιών.

Ακαταδίωκτο για τα μέλη του ΔΣ στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Επιβολή της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στο ρεύμα.

Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ (Το δημόσιο χάνει την πλειοψηφία).



2022:

Ολοήμερος αποκλεισμός πολιτών στην Αττική Οδό.

Εξαπάτηση ψηφοφόρων για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Αδιαφανείς διορισμοί σε εθνικά αθλητικά κέντρα με φωτογραφικές διατάξεις Αυγενάκη.



2023:

Πρόβλημα στατικότητας και κλείσιμο στο ΟΑΚΑ / “Στέγη Καλατράβα”.

Αφαίρεση της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» από τον Δήμο Αθηναίων προς την Κυβέρνηση.



2024:

Καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

210 προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ επί Κώστα Καραμανλή.

Εξοστρακισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον νέο Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων (ΟΔΥΘ ΑΕ).

Σοβαροί κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Θεσμοθέτηση απογευματινών χειρουργείων στο δημόσιο ΕΣΥ επί πληρωμή.

Παραβίαση του Συντάγματος με τον νόμο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Κύκλωμα εκβιαστών στον Δήμο Αθηναίων.

2025

Νομιμοποίηση 13ωρης και 6ήμερης εργασίας (Νόμος 5053/2023 που τέθηκε σε ισχύ)

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