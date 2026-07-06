GBL: Αφαίρεση δύο βαθμών σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, επτά αγωνιστικές στον Τζόουνς, δύο στον Ναν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αμέσως μετά τον 5ο και τελευταίο τελικό των πλέι οφ της Greek Basketball League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας… στοίχισε βαριά τόσο στους αρνητικούς πρωταγωνιστές, όσο και στις δύο ομάδες τους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν είχε απωθήσει με δύναμη τον Ταϊρίκ Τζόουνς λίγα μέτρα μέσα από τη φυσούνα, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να επιστρέφει αφού πρώτα τους είχαν χωρίσει και να δίνει γροθιά στον Ναν, όπως φάνηκε από βίντεο.

Στο εναρκτήριο τζάμπολ της νέας σεζόν (2026-27) της Greek Basketball League, o Πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός και ο δευτεραθλητής Παναθηναϊκός θα πάρουν θέση στη γραμμή εκκίνησης από το -2, όπως αποφάσισε σήμερα (6/7) ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Με συνολικό πρόστιμο 150 χιλιάδες ευρώ τιμωρήθηκαν τόσο οι «πράσινοι» όσο και οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά συνολικά αγωνιστικών και συνολικό πρόστιμο 54 χιλιάδες ευρώ. Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών και πρόστιμο 4.000 ευρώ.

Απαλλάχθηκαν οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται πως η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), αφού πρώτα εξέτασε το οπτικό υλικό από την κάμερα του κλειστού κυκλώματος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τιμώρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τόσο την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επέβαλλε επιπρόσθετα η ΔΕΑΒ σε κάθε έναν εκ των δύο παικτών επέβαλε η ΔΕΑΒ.

Αναλυτικά, η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

130/6.07.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 € ), κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 13.06.2026.

2. Απαλλάσσονται 1) ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), και 2) ο Jerian Grant καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα.

3. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1 πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, και 2) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος.

129/6.07.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 € ) και β) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης του αθλήματος (απόπειρας βιαιοπραγίας), το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού για πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 € ), τα οποία (πειθαρχικά παραπτώματα έλαβαν χώρα) κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 13.06.2026.

2. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο α΄ πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή), και β) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για τη δεύτερη ως άνω πράξη του καλαθοσφαιριστή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή).

3. Απαλλάσσεται ο Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος αντίπαλου αθλητή, συνεπεία της οποίας ο τελευταίος υπέστη σωματική βλάβη».

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