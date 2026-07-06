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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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06.07.2026 10:27

Μουντιάλ 2026: Τιτανομαχία Πορτογαλίας – Ισπανίας – Το Βέλγιο με τις ΗΠΑ στη σκιά του σκανδάλου Μπαλογκάν

06.07.2026 10:27
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Αλλες δύο αναμετρήσεις για την φάση των «16» διεξάγονται απόψε για το Μουντιάλ 2026, με τα μάτια να είναι φυσικά στραμμένα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Μια τιτανομαχία στο Ντάλας (22:00) που δεν αποκλείεται, αν αποκλειστεί η Πορτογαλία, να είναι και η τελευταία παράσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Εθνική του ομάδα (σίγουρα θα είναι η τελευταία σε Μουντιάλ).

Το ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου είναι το πιο δυνατό ζευγάρι της φάσης, με τους Πορτογάλους να έχουν ξεπεράσει στην προηγούμενη φάση το δυσκολότερο εμπόδιο κάθε άλλου  αντιπάλου ίσως, αυτό της Κροατίας.

Απέναντι στη παρέα των Γιαμάλ, Πέδρι και Ογιαρθάμπαλ, η κατοχή της μπάλας θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην αναμέτρηση.

Βέλγιο – ΗΠΑ

Στις 03:00 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ στο Σιάτλ, σε ένα παιχνίδι που γίνεται στη σκιά του σκανδάλου με την ανάκληση της τιμωρίας του Μπαλογκάν. Μια απόφαση που έχει προκαλέσει τεράστια οργή κατά της FIFA και του Ινφαντίνο που κάνει… κάθε χατίρι του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να παρενέβη. Οι φωνές για παραίτησή του είναι πιο έντονες από κάθε άλλη φορά και οι ΗΠΑ έχουν γίνει πλέον ο… μισητός αντίπαλος όλων στο τουρνουά.

Στο αγωνιστικό σκέλος πάντως, το Βέλγιο είτε έχοντας απέναντί του τον Μπαλογκάν, είτε όχι, στα «χαρτιά» έχει τον πρώτο λόγο και είναι το φαβορί, αν παρουσιαστεί όπως πρέπει. Εκανε τεράστια ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη και τώρα θα παίζει σε ένα… φλεγόμενο Σιάτλ το οποίο έχει -μαζί με τη Νέα Υόρκη- το πιο φανατικό αθλητικό κοινό στη χώρα. 

Το πρόγραμμα

  • 22:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ (Ντάλας)
  • 03:00 (ΕΡΤ1) / ΗΠΑ – ΒΕΛΓΙΟ (Σιάτλ)

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