Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία η Νορβηγία, πέταξε έξω στη Βραζιλία – Διά πυρός και σιδήρου η Αγγλία, 3-2 το Μεξικό

Με δραματικούς αγώνες συνεχίζεται η φάση των «32» στο Μουντιάλ: η Νορβηγία του Χάαλαντ απέκλεισε τη Βραζιλία με 2-1 και η Αγγλία «πέρασε» από την… κόλαση του Αζτέκα και το εμπόδιο του Μεξικού.

Οι Βίκινγκς προελαύνουν

Στον πρώτο αγώνα της ημέρας, η Νορβηγία έγραψε ιστορία, απέκλεισε τη Βραζιλία με δύο γκολ (στο 79′ με κεφαλιά και στο 90′ με σουτ ανάμεσα σε δύο αμυντικούς) του «θηρίου» Χάαλαντ, πέρασε στη φάση των «16» και το πανηγύρησε δεόντως με την γνωστή… κωπηλασία.

Η Νορβηγία διατήρησε σε όλο το παιχνίδι την πρωτοβουλία, η οποία, πάντως, στο α’ ημίχρονο ήταν φλύαρη. Από την πλευρά της η «Σελεσάο» μπορεί να… καταριέται την τύχη της, καθώς στο 14ο λεπτό ο Νίλαντ «ψάρεψε» τον Γκιμαράες σε πέναλτι που είχε κερδίσει ο Κούνια.

Η εικόνα ήταν ίδια και στο β’ ημίχρονο, ωστόσο, οι αλλαγές των Βίκινγκς τους… ζωντάνεψαν επιθετικά, με αποτέλεσμα ο Χάαλαντ να «καθαρίσει» γι’ αυτούς. Η Βραζιλία το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-1 με πέναλτι του Νεϊμάρ στα χασομέρια.

Λιοντάρια στο Αζτέκα

Από την πλευρά της, η ψυχωμένη Αγγλία πέρασε διά πυρός και σιδήρου στο επιβλητικό Αζτέκα – το γήπεδο στο μεγαλύτερο υψόμετρο στον κόσμο – μέχρι να καταφέρει να αποκλείσει το Μεξικό με 3-2, με το νικητήριο γκολ να το πετυχαίνει ο – ποιος άλλος; – Χάρι Κέιν.

Τα «λιοντάρια» φάνηκαν ότι θα περνούσαν εύκολο απόγευμα, όταν στο 36′ και στο 38′ προηγήθηκαν με δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ από ασίστ των Κέιν και Σάκα. Το Μεξικό αντεπιτέθηκε, μείωσε στο 42′ με τον Χούλιαν Κινιόνες, και η Αγγλία στο 54′ έμεινε με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Κουάνσα για σκληρό φάουλ στον Άλβαρες.

Ωστόσο, ο Κέιν στο 60′ εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε ο Γκόρντον και έγραψε το 3-1. Από εκεί και πέρα, το ματς έγινε… ροντέο και ο Κέιν στο 67′, στην προσπάθεια του ν’ απομακρύνει την μπάλα μέσα από την περιοχή της ομάδας του βρήκε το πόδι του Γκαγιάρδο υπέπεσε σε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ραούλ Χιμένες για να μειώσει σε 2-3.

Τελικά, η Αγγλία άντεξε την πίεση και τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Βίκινγκς…

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