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06.07.2026 08:55

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ξέσπασε σε δάκρυα στον τελικό του YFSF – «Τι έχω πάθει τώρα; Συγχωρέστε με» (Video)

06.07.2026 08:55
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Για τελευταία φορά στη σκηνή του YFSF ανέβηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, το βράδυ της Κυριακής, στον τελικό του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

Λίγο μετά το τέλος της εμφάνισής του, ωστόσο, ο ηθοποιός κατέρρευσε συναισθηματικά , ξεσπώντας σε δάκρυα.

«Είναι ένα τραγούδι που με πηγαίνει… Συγχωρέστε με… Τα γαλλικά είναι, κατά κάποιο τρόπο, η δεύτερη γλώσσα μου, τα κάνω από πολύ μικρός. Ο Jacques Brel είναι μια σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής και το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψε με πολύ πόνο» είπε, εμφανώς συγκινημένος.

«Ίσως επειδή… Τι έχω πάθει τώρα; Ίσως επειδή πέρασα δύσκολα το προηγούμενο διάστημα, τώρα με έναν τρόπο… Ναι, το απευθύνω το τραγούδι και πάντα τα απευθύνουμε κάπου, ίσως όμως να λέω “μην εγκαταλείπεις” και στον εαυτό μου. Ίσως είναι μια γέφυρα και στον ίδιο μου τον εαυτό σήμερα και στον εαυτό μου ως παιδί» πρόσθεσε χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Πάρα πολύ συγκινητικό ήταν αυτό που είδαμε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και φάνηκε ότι ήταν δική σου κατάθεση αυτό που είδαμε» είπε από εη θέση της στην κριτική επιτροπή η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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