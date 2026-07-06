Σάκης Αρναούτογλου: Η κυβέρνηση αφήνει την ελληνική αλιεία να βουλιάζει

Με ξεκάθαρο λόγο και χωρίς περιστροφές, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων της θάλασσας, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην Κυβερνητική πολιτική για την αλιεία, κατά την ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 στο αμφιθέατρο του ΟΚΑΑ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Όπως τόνισε, η Ελληνική αλιεία δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας, αλλά βασικός πυλώνας για τη νησιωτική Ελλάδα και τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

Παρ’ όλα αυτά, οι επαγγελματίες ψαράδες έχουν αφεθεί να παλεύουν μόνοι τους με το αυξημένο κόστος, την παράνομη αλιεία, τον γερασμένο στόλο και τις πιέσεις της κλιματικής κρίσης.

«Οι άνθρωποι της θάλασσας δεν ζητούν μεγάλα λόγια. Ζητούν σταθερότητα, συνέπεια και ουσιαστική στήριξη. Δεν αρκεί να θυμάται η κυβέρνηση την αλιεία όταν ανακοινώνει μέτρα. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται στην πράξη – και εκεί, δυστυχώς, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα», σημείωσε.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ακόμη ότι, παρά τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βαθιά ναυτική της παράδοση, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον της επαγγελματικής αλιείας. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι νέοι να γυρίζουν την πλάτη στο επάγγελμα.

Αναφερόμενος στη δράση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως μέλος της Επιτροπής Αλιείας, επισήμανε ότι έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για:

την ανανέωση του ελληνικού αλιευτικού στόλου,

την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας, με έμφαση και στη δραστηριότητα τουρκικών σκαφών στο Αιγαίο,

τη λήψη μέτρων για τις επιπτώσεις των εισβολικών ειδών,

την ενίσχυση των μικρών νησιών και των παράκτιων περιοχών μέσω ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι με δική του πρωτοβουλία επισκέφθηκε την Ελλάδα αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε οι Ευρωπαίοι βουλευτές να δουν από κοντά τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες.

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