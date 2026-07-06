Το κόμμα Σαμαρά… έρχεται και φέρνει πόλεμο με τη ΝΔ – Τα δύο TikTok και το καρφί από Μαρινάκη για την 5η Ιουλίου

Η χθεσινή εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά μέσα από δύο βίντεο όπου στο ένα απαντούσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τα όσα είπε σχετικά με την διαγραφή του από την ΝΔ και στο άλλο σχολίαζε την Ντόρα Μπακογιάννη, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ έχει αποφασίσει να κινηθεί στους ρυθμούς του σκληρού ροκ ενόψει της δημιουργίας του δικού του κόμματος.

Με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο αναφέρθηκε στην επικαιρότητα, καταγγέλλοντας την πολιτική Μητσοτάκη ενώ έκανε λόγο για επιχειρήματα… «προέδρου Εδεσσαϊκού» αναφερόμενος στον Παύλο Μαρινάκη και στην διαγραφή του από την ΝΔ.

Τα βίντεο ήταν απόλυτα επαγγελματικά τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην αισθητική με κοντινά πλάνα του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος φορούσε ένα λευκό πουκάμισο. Η σύντομη συζήτηση έγινε με τον επικεφαλής της ενημέρωσής του, τον δημοσιογράφο Νίκο Τσούτσια.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει εντατικοποιήσει τους ρυθμούς οργάνωσης του κόμματος του καθώς εντείνονται οι πληροφορίες που θέλουν τις κάλπες να στήνονται στο τέλος Σεπτεμβρίου (27-9) η 4 η 11 Οκτωβρίου.

Πέρα δηλαδή από το οργανωτικό κομμάτι το οποίο έχει ενταθεί καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο ο Αντώνης Σαμαράς έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να διεισδύει και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στοχεύοντας τους νέους ψηφοφόρους και προφανώς όλους του δυσαρεστημένους πολιτες.

Η κυβέρνηση εμφανίστηκε να αιφνιδιάζεται καθώς μία μέρα που δεν υπήρχε πλούσια πολιτική επικαιρότητα, τα βίντεο Σαμαρά μονοπώλησαν το ενδιαφέρων των πολιτών. Ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε ωστόσο να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι η στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το βίντεο ήταν άκυρη.

«Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας»

Παράλληλα επεσήμανε ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να μπει «σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο».

Να θυμίσουμε ότι στον διάλογο που είχε με τον στενό του συνεργάτη Νίκο Τσούτσια, ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε να σχολιάζει της ισορροπίες μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και την δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη η οποία είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να στερήσει από την ΝΔ την αυτοδυναμία μόνο για ένα γινάτι.

«Άσ’ τη να λέει», φέρεται να σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, συνδέοντας άμεσα τη σημερινή στάση της Ντόρας Μπακογιάννη με την εσωκομματική τους σύγκρουση για την αρχηγία της παράταξης το μακρινό 2009.

«Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; Δεκαεπτά. Εντάξει, δεν έχει συνέλθει ακόμα», σημείωσε.

Στο ενδεχόμενο να υπάρξει μία επίσημη απάντηση από το γραφείο του, ο Αντώνη Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να μπει σε έναν τέτοιο κύκλο αντιπαράθεσης. «Τι ανακοίνωση να βγάλεις; Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».

Ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε με ειρωνεία το αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο επιχειρεί να του χρεώσει τη δημοσκοπική καθίζηση της Νέας Δημοκρατίας στο 23% με 26%.

Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε εξοργισμένος με την προσπάθεια της κυβέρνησης να τον μετατρέψει σε «αποδιοπομπαίο τράγο» για την απώλεια της αυτοδυναμίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξη κατρακύλησε από το 40% στο 20% αποκλειστικά λόγω των δικών της επιλογών.

Ο Αντώνης Σαμαράς υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για όλα τα κρίσιμα μέτωπα, από την ψήφιση του γάμου και της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια και τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, μέχρι τα σκάνδαλα, τα πλήγματα στη Δικαιοσύνη και την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων έναντι της ακρίβειας αντί για την ενίσχυση των λίγων.

Όταν μάλιστα ο στενός του συνεργάτης σχολίασε όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλους Μαρινάκης, σύμφωνα με τον οποίο μια ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά θα δικαιώσει αναδρομικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την διαγραφή του η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήταν αφοπλιστική. «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού», απάντησε.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός :

Νίκος Τσούτσιας: Ε, τώρα δεν τα ξέρεις; Βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.

Αντώνης Σαμαράς: Κάτι ενδιαφέρον;

Νίκος Τσούτσιας: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι απ’ το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταις.

Αντώνης Σαμαράς: Εγώ πού κολλάω;

Νίκος Τσούτσιας: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.

Αντώνης Σαμαράς: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν δέκα πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: «Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά απ’ την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους». Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ γι’ αυτούς φταίω;

Νίκος Τσούτσιας: Δεν έχεις καταλάβει καλά αρχηγέ. Δεν φταις μόνο γι’ αυτά. Φταις και για τη διαγραφή.

Αντώνης Σαμαράς: Για τη διαγραφή γιατί φταίω;

Νίκος Τσούτσιας: Γιατί, όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από δύο χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.

Αντώνης Σαμαράς: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού.

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