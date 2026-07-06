Θάνος Ντόκος: Η κυβέρνηση στηρίζει τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, παρά τις διαψεύσεις των Ρώσων περί deepfakes

Παρά το γεγονός ότι οι δύο Ρώσοι φαρσέρ διέψευσαν – μιλώντας σε ελληνικά ΜΜΕ – τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και του ίδιου του Θάνου Ντόκου ότι χρησιμοποίησαν εφαρμογές deepfake Τεχνητής Νοημοσύνης για να ξεγελάσουν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, η κυβέρνηση επιμένει στο αφήγημα της «υβριδικής επίθεσης» και στηρίζει τον πρωθυπουργικό σύμβουλο.

Μακιγιάζ και όχι ΤΝ

Μιλώντας στο Mega και στο Wired, οι διαβόητοι Ρώσοι φαρσέρ, Vovan και Lexus, ισχυρίστηκαν ότι για να ξεγελάσουν τον Θ. Ντόκο «χρησιμοποιήσαμε μακιγιάζ και σίγουρα όχι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συνέβη μόνο σε αυτή την περίπτωση, έχουμε μεγάλη εμπειρία στο μακιγιάζ και σε τέτοιου είδους μεταμφιέσεις. Και πραγματικά, γιατί να χρειαστεί να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να ξεγελάσουμε εκείνον, έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν είχαμε καν ακούσει ποτέ; Γιατί να μπούμε σε μια τόσο ειδική διαδικασία; Μπορείτε να δείτε προηγούμενες δουλειές μας, όπου κάναμε φάρσες σε πολιτικούς, και να διαπιστώσετε πώς το κάνουμε: είτε με βίντεο είτε απλώς με ένα τηλεφώνημα. Αυτή ήταν μια βιντεοκλήση, φυσικά, αλλά μπορείτε να κάνετε έρευνα για τη φωνή του Αλεξέι, ο οποίος υποδυόταν τον Ουμέροφ».

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η συζήτηση με τον Έλληνα Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας κλείστηκε «απλώς με ένα email από Gmail, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο», ενώ για τα περί «υβριδικής επίθεσης», είπαν ότι «ίσως να πιστεύουν ότι είμαστε κάποια οργάνωση της KGB… Αν θεωρούν ότι ένα απλό μακιγιάζ είναι μια μυστική ειδική επιχείρηση, τότε εντάξει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι για τις διαδικασίες εθνικής ασφάλειας της χώρας σας, αν πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδικό εργαλείο εναντίον της Ελλάδας».

Κάλυψη από Μαρινάκη

Μπροστά στους ισχυρισμούς των δύο Ρώσων – αλλά και τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για παραίτηση του Θ. Ντόκου – η κυβέρνηση διά στόματος Παύλου Μαρινάκη παρείχε κάλυψη στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υιοθετούν τις θέσεις των φαρσέρ και ότι της Αθήνας. Μιλώντας στο Blue Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι στη χώρα μας και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους ξένους, Ρώσους εν προκειμένω, που δηλώνουν φαρσέρ – διατηρούμε πολλές και σοβαρές αμφιβολίες για αυτό – και όχι τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας».

Απέρριψε, δε, κάθε ιδέα παραίτησης του Θ. Ντόκου, κατηγορώντας την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι «επιπόλαια και χωρίς να πάρει τα δεδομένα, ζήτησε μέσα σε λίγες ώρες την παραίτηση του κ. Ντόκου. Είναι ένα σοβαρό προφανώς θέμα, ως προς την διάσταση της νέας υβριδικής απειλής που υπάρχει. Όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή όμως ουδέν δεδομένο το οποίο πλήττει την εθνική ασφάλεια δεν μεταφέρθηκε σε καμία συνομιλία. Και αν ακούσει κανείς τα όσα είπε ο κ. Ντόκος, γιατί η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει τον κ. Ντόκο πριν τον ακούσει, αυτό δείχνει και έναν πανικό και μια απελπισία».

Προβληματισμός

Πάντως, στο Μαξίμου επικρατεί σοβαρός προβληματισμός για την υπόθεση, ενώ ακόμα και «γαλάζιες» πηγές επισημαίνουν ότι σε περιπτώσεις ξένων ηγετών που έπεσαν θύματα των Ρώσων φαρσέρ, υπήρξαν συνέπειες (παραιτήσεις, «ξηλώματα» αρμόδιων γραφείων, αλλαγές πρωτοκόλλων, κ.λπ.). Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει η παραδοχή του ίδιου του Θ. Ντόκου, ότι επικοινώνησε με το γραφείο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά τη βιντεοκλήση με τους Ρώσους φαρσέρ, οπότε και αποδείχθηκε ότι είχε πέσει θύμα φάρσας, ενώ και ο διάλογος με τους δυο Ρώσους και οι αναφορές σε τουριστική περίοδο και εκλογές έχουν αφήσει μια… περίεργη γεύση.

Προς το παρόν, και υπό το αφήγημα της «υβριδικής επίθεσης», ο Π. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «προφανώς όλο αυτό οδηγεί και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και σίγουρα είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή που πρέπει να την κάνουμε και συνεχώς να ενισχύουμε τα φίλτρα, όχι, όμως, με όρους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης», ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι «καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας» του Θ. Ντόκου με τους δύο Ρώσους φαρσέρ. Ωστόσο, οι ίδιες «γαλάζιες» πηγές παραδέχονται ότι το περιστατικό αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση σε μια ιδιαίτερα «λεπτή» συγκυρία, καθώς και άλλη μια εκδήλωση της πλήρους κατάρρευσης των σχέσεων Αθήνας και Μόσχας.

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