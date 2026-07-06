Θοδωρής Αθερίδης: «Δεν με αγγίζει καθόλου η πολιτική ορθότητα – Το woke κίνημα είναι μια απωθημένη αριστερή αντίδραση» (Video)

Για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται κατά διαστήματα μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης, με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα στο Άλσος.

«Δεν λέω εύκολα το “ναι” σε μια τηλεοπτική πρόταση, αλλά δεν είμαι και δύσκολος όταν κάτι μου αρέσει. Δεν κάνω τον δύσκολο σε κάτι που μου αρέσει. Αυτό προϋποθέτει να ‘ναι καλή η παρέα, να ‘ναι καλή η δουλειά, να ‘ναι όμορφος ο ρόλος μου και να καταλαβαίνω ότι μάλλον κάτι καλό θα κάνω εγώ σ’ αυτόν”. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου δεν μου είπε τίποτα για τη νέα σειρά που ετοιμάζει. Αν μου πει, βέβαια, θα ‘μαι. Αλλά δεν μου έχει πει οπότε ακολουθεί κάτι που έχει στο μυαλό της, πάντα έτσι κάνει η Δήμητρα. Πάντα αυτό φτιάχνει καινούργια κόνσεπτ και πειραματισμούς, θα το δω με αγωνία» είπε αρχικά, μιλώντας στο «Ραντεβού το ΣΚ».

Αναφερόμενος στην επιρροή της πολιτικής ορθότητας στην τέχνη, ο ηθοποιός τόνισε ότι δεν είναι παρά μια απωθημένη αριστερή αντίδραση που στόχο έχει να φτιάξει τον κόσμο καλύτερο, ένα κίνημα που, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις…

“Εμένα δεν μ’ αγγίζει καθόλου η πολιτική ορθότητα, γιατί έχω μια σφαιρική άποψη για το τι ήταν το woke κίνημα. Είναι μια απωθημένη αριστερή αντίδραση, φυσιολογικότατη, που δεν μπορεί να εκφράσει η παγκόσμια αριστερά πια. Μοιάζει λίγο να ‘χει χρεοκοπήσει ή, στην καλύτερη περίπτωση, να ‘ναι η και όλη αυτή η ενέργεια, που ‘χει αυτός ο κόσμος που θέλει να φτιάξει τον κόσμο καλύτερο, συμπυκνώθηκε σε ένα κίνημα το οποίο έχει αντιφάσεις. Και το ίδιο την επαναστατικότητά του την γυρνάει με έναν τρόπο που κρίνεται και αυτός» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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