Κατασχεμένα ακίνητα: Η Εφορία ανοίγει την πόρτα στις πωλήσεις με αντάλλαγμα την είσπραξη των χρεών

Χιλιάδες ακίνητα που σήμερα παραμένουν ουσιαστικά εγκλωβισμένα λόγω κατασχέσεων της Εφορίας αναμένεται να επιστρέψουν στην αγορά μέσα στους επόμενους μήνες. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί έναν νέο μηχανισμό που επιτρέπει στους οφειλέτες να πουλήσουν ακόμη και δεσμευμένα ακίνητα, αρκεί μέρος του τιμήματος να καταλήγει απευθείας στα δημόσια ταμεία.

Η σχετική απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, φιλοδοξεί να λύσει έναν γόρδιο δεσμό που για χρόνια ταλαιπωρούσε τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και το ίδιο το Δημόσιο. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου υπήρχε αγοραστής, υπήρχε συμφωνία και η πώληση θα οδηγούσε στην αποπληρωμή σημαντικού μέρους της οφειλής, όμως η κατάσχεση από την Εφορία μπλόκαρε τη μεταβίβαση. Το αποτέλεσμα ήταν όλοι να βγαίνουν χαμένοι: ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την περιουσία του, ο υποψήφιος αγοραστής εγκατέλειπε τη συναλλαγή και το Δημόσιο συνέχιζε να περιμένει χρήματα που τελικά δεν εισέπραττε.

Με το νέο πλαίσιο, η λογική αλλάζει. Η κατάσχεση δεν θα αποτελεί πλέον απόλυτο εμπόδιο στην πώληση, αλλά θα μπορεί να αίρεται ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταβίβαση. Αντί το ακίνητο να παραμένει «κλειδωμένο», θα μπορεί να αλλάζει χέρια και μέρος του τιμήματος να κατευθύνεται αυτόματα στην εξόφληση του χρέους.

Η βασική ασφαλιστική δικλείδα για το Δημόσιο είναι η υποχρεωτική παρακράτηση ποσού από το τίμημα της αγοραπωλησίας. Το ποσό αυτό θα αποδίδεται απευθείας από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ και δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% της συνολικής οφειλής που βαρύνει το ακίνητο. Ανάλογα με τη φορολογική εικόνα του οφειλέτη και την πιθανότητα είσπραξης του υπόλοιπου χρέους, η παρακράτηση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η αλλαγή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την αγορά ακινήτων. Σε μια περίοδο που η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη και οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, η δυνατότητα να βγουν προς πώληση ακίνητα που μέχρι σήμερα ήταν ουσιαστικά εκτός αγοράς μπορεί να αυξήσει τις διαθέσιμες επιλογές, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει έντονη ζήτηση.

Οι προϋποθέσεις

Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ΑΑΔΕ και να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων:

θα πρέπει να μπορεί να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής,

το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο της κατάσχεσης ή, εφόσον είναι μεγαλύτερη, από την αντικειμενική αξία,

αν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, θα απαιτείται νέα εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Τι θα παρακρατείται

Το ποσό που θα παρακρατείται από το τίμημα θα υπολογίζεται με βάση την οφειλή και τα κριτήρια που θα καθορίσει η ΑΑΔΕ, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του ανεξόφλητου χρέους.

Σε περίπτωση που η παρακράτηση υπερβαίνει το ποσό της αγοραπωλησίας, θα αποδίδεται ολόκληρο το τίμημα στο Δημόσιο και η κατάσχεση θα αίρεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Η υποχρέωση της ελάχιστης παρακράτησης δεν θα ισχύει μόνο όταν οι οφειλές έχουν ήδη καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή άλλες εμπράγματες ασφάλειες.

Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η ΑΑΔΕ προσδοκά να αυξήσει τις εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ παράλληλα επιχειρεί να βάλει ξανά σε κυκλοφορία ακίνητα που παρέμεναν επί χρόνια δεσμευμένα, χωρίς να αποφέρουν κανένα όφελος ούτε στους ιδιοκτήτες τους ούτε στο Δημόσιο.

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