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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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03.07.2026 07:13

To πετρέλαιο σταθεροποιείται στα προπολεμικά επίπεδα – Στα 72 δολάρια το Brent

03.07.2026 07:13
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Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου που κυμαίνονται κοντά στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ευνοούν την επιστροφή της αγοράς σε ηρεμία με τα συμβόλαια του πετρελαίου Brent να διαπραγματεύονται σε επίπεδα κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (3.7.2026).

Πρόκειται για επίπεδα κοντά στις τιμές που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνέχισε να ανακάμπτει εν μέσω προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το WTI που διαπραγματεύεται κάτω από τα 69 δολάρια το βαρέλι.

Στην αλλαγή σκηνικού στην αγορά έχουν συμβάλει εξελίξεις όπως η ανάκαμψη των εξαγωγών του αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας σε περίπου 90% των προπολεμικών επιπέδων, καθώς περισσότερα δεξαμενόπλοια διέρχονται με ασφάλεια από την κεντρική πλωτή οδό, σηματοδοτώντας ότι η προσφορά πετρελαίου σταδιακά ομαλοποιείται.

Επίσης, τα ΗΑΕ έχουν αποκαταστήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, δρομολογώντας δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ αλλά και βασιζόμενα σε έναν αγωγό που παρακάμπτει το σημείο συμφόρησης.

Εντωμεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι σε καλό δρόμο, αφού οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν πραγματοποίησαν ξεχωριστές συναντήσεις με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους στη Ντόχα στα μέσα της εβδομάδας.

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