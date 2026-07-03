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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

03.07.2026 06:14

Γάμοι και δεξιώσεις στο στόχαστρο της εφορίας – Ψηφιακό πελατολόγιο μετά τα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής

03.07.2026 06:14
gamos-santorini

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής περνά στην επόμενη φάση, με την ΑΑΔΕ να επεκτείνει το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε έναν ακόμη κλάδο όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της φορολογικής διοίκησης, εξακολουθούν να εντοπίζονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου. Μετά τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα φανοποιεία, τα πλυντήρια, τους χώρους στάθμευσης και τις επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση γάμων, βαπτίσεων, εταιρικών εκδηλώσεων και δεξιώσεων.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται για έναν κλάδο όπου διακινούνται μεγάλα χρηματικά ποσά, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε διαφορετικά στάδια – από την προκαταβολή μέχρι την τελική εξόφληση – ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις συμμετέχουν πολλοί διαφορετικοί επαγγελματίες, γεγονός που δυσκολεύει τον φορολογικό έλεγχο. Η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή κάθε κράτησης θα περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες απόκρυψης εσόδων και θα επιτρέψει στοχευμένους ελέγχους με βάση πραγματικά δεδομένα.

Στο νέο σύστημα θα ενταχθούν αίθουσες δεξιώσεων, κτήματα εκδηλώσεων και εταιρείες catering. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συμφωνία, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αποτύπωμα που θα διασταυρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, τις πληρωμές μέσω POS, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα έσοδα. Έτσι, κάθε συναλλαγή που δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία θα μπορεί να εντοπίζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η απόφαση για την επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου στηρίζεται στα αποτελέσματα που κατέγραψε η εφαρμογή του στον κλάδο του αυτοκινήτου. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το μέτρο εξελίχθηκε σε ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος. Από αυτούς, οι 505 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 53,2%. Βεβαιώθηκαν συνολικά 5.882 παραβάσεις, κυρίως για μη έκδοση ή μη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις επιβλήθηκε ακόμη και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η εικόνα το 2026 είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι και οι 693 οδήγησαν στη διαπίστωση παραβάσεων, με το ποσοστό παραβατικότητας να φθάνει στο 60,5%. Οι ελεγκτές κατέγραψαν 6.292 παραβάσεις, κυρίως σε συνεργεία επισκευής οχημάτων και επιχειρήσεις μεταφορών, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσεγγίζουν τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, δώδεκα επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Τα ευρήματα αυτά έχουν οδηγήσει τη φορολογική διοίκηση στο συμπέρασμα ότι οι ψηφιακές διασταυρώσεις αποδίδουν περισσότερο από τους παραδοσιακούς ελέγχους. Η στρατηγική της ΑΑΔΕ είναι να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο παρακολούθησης των συναλλαγών, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το Ψηφιακό Πελατολόγιο, τα myDATA, τα POS και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται πλέον στοχευμένα, με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι τυχαία.

Με την ένταξη του κλάδου των εκδηλώσεων στο νέο σύστημα, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να περιορίσει σημαντικά τη φοροδιαφυγή σε μία αγορά όπου οι συναλλαγές είναι υψηλής αξίας και οι δυνατότητες απόκρυψης τζίρου παραμένουν σημαντικές. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι τεχνικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, σηματοδοτώντας ακόμη μία επέκταση του ψηφιακού ελεγκτικού μηχανισμού στην αγορά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 07:27
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