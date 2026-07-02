Νέα αρνητική διάκριση για την Ελλάδα: Τρίτη στην ΕΕ στις αυξήσεις ενοικίων

Άνοδο 3,0% κατά μέσο όρο παρουσίασαν τα ενοίκια στις χώρες της ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 3η θέση, καθώς τα ενοίκια αυξήθηκαν 5%. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Κροατία, με τα ενοίκια να αυξάνονται κατά 21,9 %. Στη 2η θέση έχουμε τη Βουλγαρία, με αυξήσεις 6,4%.

Η μόνη χώρα στην οποία μειώθηκαν είναι η Σλοβενία, ενώ στη Φινλανδία παρέμειναν αμετάβλητα.

Παράλληλα, η Πορτογαλία βρέθηκε στην 1η θέση στην αγορά κατοικίας (+10,3%), με τη Βουλγαρία στη 2η (+9,4%) και τη Σλοβακία (+9,1%) στην 3η. Η Γαλλία (-0,5%) και η Φινλανδία (-1,8%) ήταν οι μόνες χώρες όπου οι τιμές των προς πώληση κατοικιών μειώθηκαν.

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