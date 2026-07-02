Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ όμηροι της κυβερνητικής παραλυσίας – Σφοδρά πυρά της ΕΝΟΤΗΤΑΣ κατά κυβέρνησης και διοίκησης

Μειωμένα έσοδα, διογκωμένες ζημιές, αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων και ένας οργανισμός που εξακολουθεί να αναζητά σχέδιο εξόδου από την κρίση.

Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει η συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Η παράταξη κάνει λόγο για έναν ιστορικό δημόσιο οργανισμό που παραμένει εγκλωβισμένος στην κυβερνητική αδράνεια, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται «όμηροι» μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε διαρκή οικονομική και επιχειρησιακή απαξίωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πίσω από τις διακηρύξεις περί κοινωνικού ρόλου και καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κρύβεται η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να χαράξει ένα συνεκτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού. Αντί για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ακολούθησαν μια πολιτική διαχείρισης της παρακμής, με συνεχείς οικονομικές ενισχύσεις και διαδοχικές αλλαγές διοικήσεων, χωρίς να αναστραφεί η καθοδική πορεία του οργανισμού.

Η παράταξη επικαλείται συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, τα οποία -όπως υποστηρίζει- αποτυπώνουν τη συνεχή επιδείνωση της εικόνας των ΕΛΤΑ. Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 356 εκατ. ευρώ το 2019 στα 249 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας απώλειες άνω των 100 εκατ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια παραμένουν έντονα αρνητικά, από -47 εκατ. ευρώ το 2019 στα -140 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η οφειλή για την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία εκτινάχθηκε πέρυσι στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Για την ΕΝΟΤΗΤΑ, οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν ότι οι παρεμβάσεις των τελευταίων ετών απέτυχαν να αναστρέψουν την κατάσταση. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις και σχέδια αναδιάρθρωσης, χωρίς ο οργανισμός να αποκτήσει βιώσιμο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

«Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα μία διαδικασία αναδιάρθρωσης θα διαρκούσε σχεδόν μία δεκαετία, με συνεχείς οικονομικές ενισχύσεις, αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων και μετασχηματισμούς, για να καταλήξει ο οργανισμός να καταγράφει ζημιές περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα;», διερωτάται χαρακτηριστικά η παράταξη, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στις διοικήσεις που διαχειρίστηκαν τον οργανισμό.

Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στους εργαζόμενους, σημειώνοντας ότι δεν μπορούν να μετατραπούν σε αποδιοπομπαίους τράγους για τις διαχρονικές πολιτικές και διοικητικές επιλογές που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για πλήρη απουσία επιχειρησιακού σχεδιασμού. Η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι αυξάνονται οι περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων που διακόπτουν τη συνεργασία τους με τα ΕΛΤΑ, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά του οργανισμού και περιορίζει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην αγορά των ταχυμεταφορών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσλειτουργίας επικαλείται εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο εστάλη -όπως αναφέρει- στις 11 Ιουνίου και καλούσε εργαζόμενους να μεταφέρουν εθελοντικά δέματα σε περιοχές της Αττικής χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους οχήματα και καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησης. Για την παράταξη, το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την έλλειψη σχεδιασμού και τις σοβαρές δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει πλέον ο οργανισμός.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ συνδέει, μάλιστα, την υπόθεση των ΕΛΤΑ και με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη ερώτηση του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο η Ελλάδα συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών και εάν παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στον οργανισμό.

Παρότι αναγνωρίζει ότι η μείωση της παραδοσιακής αλληλογραφίας αποτελεί κοινό πρόβλημα για όλους τους ευρωπαϊκούς ταχυδρομικούς οργανισμούς, η παράταξη επισημαίνει ότι αρκετές χώρες αξιοποίησαν την κρίση για να μετασχηματίσουν τις υπηρεσίες τους. Ως παράδειγμα αναφέρει τη φινλανδική Posti, η οποία επένδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενώ κάνει αναφορά και στα πιλοτικά προγράμματα διανομής αλληλογραφίας με drones που εφαρμόζονται ήδη στη Σκωτία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κλείνοντας, η ΕΝΟΤΗΤΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του οργανισμού. Παράλληλα, αφήνει αιχμές και προς τη ΓΣΕΕ, εκφράζοντας την προσδοκία ότι μετά τη θερινή περίοδο θα ασχοληθεί ουσιαστικά με τα προβλήματα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, πριν -όπως προειδοποιεί- οι εξελίξεις καταστούν μη αναστρέψιμες.

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