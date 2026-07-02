Σφίγγει ο κλοιός για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής – Κοινό μέτωπο ΑΑΔΕ και «ελληνικού FBI»

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής περνά σε νέα φάση, καθώς η κυβέρνηση ενεργοποιεί έναν μηχανισμό στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., γνωστής και ως «ελληνικό FBI». Στόχος είναι να επιταχυνθεί η αποκάλυψη οργανωμένων κυκλωμάτων που ζημιώνουν το Δημόσιο, αλλά και να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τον εντοπισμό μιας υπόθεσης μέχρι την επιβολή φόρων, προστίμων και την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε πρόσφατα και επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά προβλήματα των ερευνών για οικονομικό έγκλημα: τις μεγάλες καθυστερήσεις ανάμεσα στον φορολογικό έλεγχο και την ποινική διερεύνηση.

Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις οι φορολογικές και οι ποινικές διαδικασίες προχωρούσαν με διαφορετικούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα πολύτιμος χρόνος να χάνεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Με το νέο πλαίσιο, οι δύο υπηρεσίες θα λειτουργούν πλέον συντονισμένα, ανταλλάσσοντας άμεσα στοιχεία και ολοκληρώνοντας παράλληλα τόσο το φορολογικό όσο και το ποινικό σκέλος κάθε υπόθεσης.

Το βάρος πέφτει κυρίως στις οργανωμένες μορφές φοροδιαφυγής, όπου χρησιμοποιούνται εικονικές επιχειρήσεις, πολύπλοκα εταιρικά σχήματα και παρένθετα πρόσωπα για να αποκρύπτονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι και οι ωφελούμενοι από τις παράνομες δραστηριότητες.

Οι υποθέσεις που θα διαβιβάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ΑΑΔΕ θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή της πορισματικής έκθεσης, η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να έχει κοινοποιήσει στον ελεγχόμενο τα πρώτα αποτελέσματα του ελέγχου και τον προσωρινό καταλογισμό φόρου ή προστίμου.

Σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν ενδείξεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής που συνδέεται με εγκληματική οργάνωση, η διαδικασία γίνεται ακόμη ταχύτερη. Η ΑΑΔΕ θα εκδίδει άμεσα προσωρινό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, ώστε να ενσωματώνεται στη δικογραφία πριν αυτή διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, ο προσωρινός καταλογισμός θα μπορεί να επιδίδεται στον ελεγχόμενο ακόμη και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, επιτρέποντας στις δύο διαδικασίες να εξελίσσονται σχεδόν ταυτόχρονα.

Στο στόχαστρο τα οργανωμένα κυκλώματα

Η νέα νομοθετική παρέμβαση δεν αφορά τις συνήθεις φορολογικές παραβάσεις ούτε τους καθημερινούς ελέγχους επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Εστιάζει στις σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, όπου η φοροδιαφυγή συνδέεται με εγκληματικές οργανώσεις, εικονικά τιμολόγια, κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ ή πολύπλοκες διαδρομές απόκρυψης εισοδημάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα μπορεί, μετά από εισαγγελική παραγγελία, να διενεργεί όλες τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις και να διαβιβάζει άμεσα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ για τον φορολογικό καταλογισμό.

Αντίστοιχα, όταν η ίδια η ΑΑΔΕ εντοπίζει κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων ενδείξεις οργανωμένης εγκληματικής δράσης, θα ενεργοποιείται η ίδια διαδικασία συνεργασίας με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

Παρά την επιτάχυνση των ελέγχων, η νέα ρύθμιση διατηρεί τη δυνατότητα του φορολογούμενου να προσβάλει τις πράξεις της φορολογικής διοίκησης στα διοικητικά δικαστήρια.

Η ποινική διαδικασία θα αναστέλλεται μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης μέχρι να οριστικοποιηθεί ο φορολογικός καταλογισμός, είτε επειδή δεν ασκήθηκε προσφυγή είτε επειδή εκδόθηκε αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Κατά το διάστημα αυτό αναστέλλεται και η παραγραφή του αδικήματος, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να χαθούν υποθέσεις λόγω παρέλευσης του χρόνου.

Με το νέο πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να δημιουργήσει έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης της μεγάλης φοροδιαφυγής, συνδέοντας για πρώτη φορά τόσο στενά τον φορολογικό έλεγχο με την ποινική διερεύνηση. Η επιτυχία του εγχειρήματος, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι δύο υπηρεσίες θα καταφέρουν να λειτουργήσουν με πραγματικά κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και χωρίς τις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν μέχρι σήμερα πολλές σύνθετες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

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