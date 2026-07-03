Συντάξεις χηρείας: Τέλος ο φόβος των περικοπών, έρχονται αναδρομικά 

Μία εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συνταξιούχους από το 2016 επιχειρεί να κλείσει η κυβέρνηση με τη νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για τις συντάξεις χηρείας. Η κατάργηση των περικοπών μετά την πάροδο της τριετίας βάζει τέλος σε μία διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ήδη από την ψήφισή της. Ωστόσο, η παρέμβαση δεν λύνει όλες τις εκκρεμότητες. Αντιθέτως, αφήνει ανοιχτό το κρίσιμο ζήτημα των αναδρομικών για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι είδαν τις συντάξεις τους να μειώνονται τα προηγούμενα χρόνια.

Η κυβερνητική παρέμβαση αφορά συνολικά περίπου 132.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας, αλλά οι συνέπειές της δεν είναι ίδιες για όλους. Οι περίπου 120.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και σύνταξη λόγω θανάτου, απαλλάσσονται οριστικά από τον κίνδυνο μελλοντικών περικοπών, καθώς η σχετική διάταξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. Αντίθετα, περίπου 12.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και δικαιούχοι του πρώην ΟΓΑ, στους οποίους ο νόμος εφαρμόστηκε κανονικά από το 2019, θα δουν μεν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα αποζημιωθούν για τις απώλειες που υπέστησαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η διάταξη που καταργείται προέβλεπε ότι, μετά την παρέλευση τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου, η σύνταξη χηρείας μειωνόταν όταν ο επιζών σύζυγος εργαζόταν ή λάμβανε και δική του κύρια σύνταξη. Η πρόβλεψη αυτή είχε ενσωματωθεί στον νόμο Κατρούγκαλου, ωστόσο η εφαρμογή της εξελίχθηκε με διαφορετικό τρόπο ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα οι περικοπές ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, καθώς η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανέβαλε διαδοχικά την ενεργοποίησή τους. Έτσι, χιλιάδες συνταξιούχοι συνέχισαν να λαμβάνουν αμετάβλητη τη σύνταξη χηρείας τους, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προέβλεπε διαφορετικά. Με τη νέα ρύθμιση, η εκκρεμότητα αυτή κλείνει οριστικά και οι περικοπές δεν θα εφαρμοστούν ούτε στο μέλλον.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο Δημόσιο. Εκεί η επίμαχη διάταξη εφαρμόστηκε κανονικά από το 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι που εργάζονταν ή λάμβαναν και δεύτερη σύνταξη να υποστούν μειώσεις στις αποδοχές τους. Η νέα νομοθετική παρέμβαση προβλέπεται να αποκαταστήσει τις συντάξεις τους από εδώ και πέρα, οδηγώντας σε αυξήσεις στις μηνιαίες καταβολές. Δεν έχει όμως διευκρινιστεί αν θα υπάρξει πρόβλεψη για τα ποσά που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό είναι και το βασικό σημείο που αναμένεται να προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση. Εάν η κυβέρνηση περιοριστεί μόνο στην κατάργηση των περικοπών για το μέλλον, χωρίς να αντιμετωπίσει το θέμα των ήδη καταβληθεισών μειώσεων, είναι πιθανό να ανοίξει ένας νέος κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων από τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να υποστηρίξουν ότι βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η ίδια διάταξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να επιλύσει και ένα δεύτερο ζήτημα που ανέκυψε μετά από πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τη νομοθετική ρύθμιση θα διασφαλιστεί ότι όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα χάσουν τη μία από αυτές, διατηρώντας αμετάβλητο το συνολικό ποσό που εισπράττουν σήμερα.

Σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά, η εικόνα διαφέρει ανά κατηγορία δικαιούχων. Στον ιδιωτικό τομέα δεν τίθεται θέμα επιστροφής χρημάτων, καθώς οι περικοπές δεν εφαρμόστηκαν και συνεπώς δεν δημιουργήθηκαν απαιτήσεις. Στον δημόσιο τομέα, όμως, οι μειώσεις επιβλήθηκαν κανονικά επί σειρά ετών και το ερώτημα είναι αν η πολιτεία θα αναγνωρίσει τις απώλειες που υπέστησαν οι δικαιούχοι ή αν θα αρκεστεί στην αποκατάσταση των συντάξεων μόνο από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης.

Στο πολιτικό επίπεδο έχουν ήδη διατυπωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τα ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές να επιστραφούν μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων, επιδιώκοντας έτσι να περιοριστεί η άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση.

Το τελικό περιεχόμενο της διάταξης θα καθορίσει αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να κλείσει οριστικά μία υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και σχεδόν μία δεκαετία ή αν η κατάργηση των περικοπών θα αποτελέσει απλώς το πρώτο βήμα μιας νέας αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά με επίκεντρο τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου.

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