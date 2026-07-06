«Του Αγοριού Απέναντι» των Ρέππα – Παπαθανασίου: Ένας μήνας συνεχόμενης επιτυχίας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της, η παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, καταγράφοντας συνεχόμενες επιτυχίες αποδεικνύοντας ότι το νέο έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου αποτελεί το απόλυτο θεατρικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.

Η Υπόθεση

Καλοκαίρι 1965. Σε ένα ειδυλλιακό αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο έρωτας γεννιέται στα σοκάκια και στις παραλίες, η άφιξη της γοητευτικής Ελληνοαμερικανίδας Καρολάιν Πάππας έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες. Εκείνη ονειρεύεται τουριστικές επενδύσεις, όμως οι άντρες του νησιού έχουν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο: να κερδίσουν την καρδιά της. Έτσι ξεκινά μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη έρωτα, παρεξηγήσεις, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που ζωντανεύει μέσα από τις αθάνατες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα σε στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Κώστα Πρετεντέρη, Άκου Δασκαλόπουλου, Γιάννη Δαλιανίδη και άλλων. Τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό κινηματογράφο και συνεχίζουν να συγκινούν μέχρι σήμερα.

Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, 20 χορευτές και μια 8μελής ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου συνθέτουν ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα. Οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και τα σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη ζωντανεύουν μια ολόκληρη εποχή, προσφέροντας μια φαντασμαγορική βουτιά στη νοσταλγία και τη χαρά της ζωής, κάτω από τα αστέρια στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Πλήθος επωνύμων κατακλύζει κάθε εβδομάδα το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για να χειροκροτήσει τους συντελεστές. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Έλλη Κοκκίνου, η Μιμή Ντενίση, η Δανάη Μπάρκα, ο Μέμος Μπεγνής, ο Μάκης Πουνέντης, η Δήμητρα Κατσαφάδου, η Λένα Ζευγαρά, ο Κώστας Τσουρός και πολλοί άλλοι, οι οποίοι απόλαυσαν τη βραδιά και μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους για το μοναδικό αυτό μουσικό υπερθέαμα.

Πληροφορίες Παράστασης:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ : Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 210-8227471 & 210-8831487

: 210-8227471 & 210-8831487 ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ : Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο

: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

Προπώληση ΕΔΩ και στα ταμεία του Θεάτρου.

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