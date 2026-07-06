Με τον διορισμό τριών συνηγόρων υπεράσπισης για έναν από τους 36 κατηγορούμενους συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, ενώ το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, προκειμένου οι νέοι δικηγόροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Ζήτησε συνήγορο από το Δημόσιο λόγω οικονομικής δυσκολίας

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης, ότι λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το Δημόσιο.

Διορίστηκαν τρεις συνήγοροι για «επιτάχυνση της διαδικασίας»

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προχώρησε σήμερα στον διορισμό τριών συνηγόρων, επισημαίνοντας ότι αυτό γίνεται προκειμένου να «επιταχυνθεί η διαδικασία».

Μετά την αποδοχή του διορισμού από τον κατηγορούμενο, οι συνήγοροι δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν την υπεράσπισή του και πως είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αφού πρώτα λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Κατόπιν αυτού, το δικαστήριο διέκοψε για αύριο.

Προβληματισμοί για την πορεία της δίκης

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης, αλλά και για το χρονικό διάστημα της διακοπής.

«Το δικαστήριο είναι αυτό που δεν θέλει ακυρότητες αλλά δεν θέλει και καθυστερήσεις», τόνισε η πρόεδρος.

Εκκρεμούν οι τοποθετήσεις για τα αιτήματα

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και της υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για σειρά αιτημάτων.

Τα αιτήματα αφορούν, μεταξύ άλλων:

την αναβάθμιση των κατηγοριών,

την κλήση νέων μαρτύρων,

την προσκόμιση εγγράφων,

τη συμπλήρωση της ανάκρισης,

την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος,

την απόσυρση της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Τι πρότεινε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας ως προς το αίτημα μεταβολής της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Επιφυλάχθηκε επίσης για:

την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης,

την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα,

την κλήση νέων μαρτύρων,

την προσκόμιση εγγράφων.

Όπως επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρση της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

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