Κατιάνα Μπαλανίκα: «Η πολιτική ορθότητα δένει τα χέρια και τη σκέψη» (Video)

Για την επιτυχία που σημειώνουν οι παλιές σειρές μίλησε η Κατιάνα Μπαλανίκα σχολιάζοντας ότι ο λόγος που κάνουν υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση ακόμα και στις επαναλήψεις είναι γιατί χαρακτηρίζονται από το «χιούμορ» και την «ανθρωπιά» μιας άλλης εποχής.

Αναφερόμενη, δε, στην πολιτική ορθότητα, επισημαίνει ότι αυτή «δένει τα χέρια και τη σκέψη» στους νέους συγγραφείς.

«Όλες οι παλιές σειρές παίζονται συνέχεια, γιατί όλες έχουν μια άλλη ανθρωπιά, άλλο χιούμορ. Τώρα είναι δύσκολο για τους νέους συγγραφείς να γράψουν. Η πολιτική ορθότητα είναι κάτι που δένει τα χέρια και τη σκέψη. Ίσως τα ακόμα πιο νέα παιδιά να μπορέσουν να γράψουν γιατί θα έχουν συνηθίσει τη γλώσσα αυτή που μας επιβάλλει η πολιτική ορθότητα» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

Στη συνέχεια, η Κατιάνα Μπαλανίκα αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί προτάσεις για τηλεοπτικά σίριαλ, τις οποίες όμως έχει απορρίψει, καθώς θα την κούραζαν.

«Δεν μου έχουν κάνει και πολλές τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά μου έχουν κάνει. Κάποιες από αυτές θα μπορούσα να τις κάνω, αλλά θα ήταν πολύ κουραστικό για μένα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

