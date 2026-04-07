Βίκυ Καγιά: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση, έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου» (Video)

Για την αποχή της από την τηλεόραση μίλησε η Βίκυ Καγιά, επισημαίνοντας ότι δεν της λείπει καθόλου, καθώς έχει διαμορφώσει, πια, αλλιώς τη ζωή και την καθημερινότητά της.

Ωστόσο, αν προέκυπτε κάποια πρόταση που ανταποκρινόταν στα «θέλω» της και τις ανάγκες, θα την εξέταζε, υπογραμμίζει.

«Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια το απολαμβάνω πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον μου έρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου» είπε σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Εμένα πάντα η Μπέττυ μου φαίνεται μια υπέροχη ιδέα. Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια να κάνει, και της εύχομαι να κάνει το καλύτερο για αυτήν» τόνισε, όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που θέλουν την Μπέττυ Μαγγίρα να συμμετέχει στον νέο κύκλο του GNTM.

Διαβάστε επίσης:

