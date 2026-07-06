Νικήτρια του YFSF η Μαριλού Κατσαφάδου – Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν (Videos)

Τον μεγάλο τελικό του YFSF μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν οι τηλεθεατές, το βράδυ της Κυριακής ( 5/7), με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά και τέσσερις φιναλίστ τους Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, Μαριλού Κατσαφάδου, Μέμο Μπεγνή και Biased Beast οι οποίοι κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν συνολικά τους περισσότερους βαθμούς όλες τις προηγούμενες εβδομάδες, διεκδικώντας τη μεγάλη νίκη στο σόου μεταμφιέσεων.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει δύο τα ξημερώματα, ο Σάκης Ρουβάς τους κάλεσε δίπλα του στη σκηνή ανακοινώνοντας ότι ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ήταν εκείνος που έλαβε την τέταρτη θέση και ο Biased Beast εκείνος που κατόρθωσε να τερματίσει στην τρίτη του YFSF.

Έτσι, το «παιχνίδι» για τον μεγάλο νικητή περιορίστηκε στη Μαριλού Κατσαφάδου και τον Μέμο Μπεγνή, με την πρώτη να αναδεικνύεται, εν τέλει, νικήτρια.

«Το κοινό μας, εδώ στο πλατό, ψήφισε και αποφάσισε ο ή η καλλιτέχνης που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και είναι νικητής του YFSF 2026 να είναι… η Μαριλού Κατσαφάδου» είπε χαρακτηριστικά ο Σάκης Ρουβάς, με την ίδια να απαντά συγκινημένη:

«Δεν το περίμενα, δεν είχα προετοιμαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη νίκη μου την αφιερώνω στον γιο μου, τον Παναγιώτη».

Μαριλού Κατσαφάδου – Πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη

«12 επεισόδια, 12 απίστευτες αλλαγές! Από τη Σωτηρία Μπέλλου και τον Θέμη Αδαμαντίδη, ως την Marisa Paredes και την Bette Midler. Η Μαριλού Κατσαφάδου έδειξε το ταλέντο της και κατέκτησε την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar 2026!» έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη νίκη.

Στη δεύτερη θέση ο Μέμος Μπεγνής

Τη δεύτερη θέση του παιχνιδιού κατέκτησε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος τραγούδησε το «Sunset Boulevard».

Τρίτος ο Biased Beast

Τρίτος τερμάτισε ο Biased Beast, ερμηνεύοντας το «Confrontation» ως Ντέιβιντ Χάσελχοφ.

Στην τέταρτη θέση ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που μεταμορφώθηκε σε Στέλιο Καζαντζίδη, τραγουδώντας το «Η ζωή μου όλη».

Όλες οι εμφανίσεις

Οι υπόλοιποι παίκτες, παρόλο που δεν διαγωνίζονταν για τη θέση του νικητή, εμφανίστηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν για μία ακόμη φορά.

Η Ίντρα Κέιν έγινε Γουίτνεϊ Χιούστον και τραγούδησε το «I wanna dance with somebody».

Η Αφροδίτη Χατζημηνά μιμήθηκε την Τζένη Βάνου, εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία του τραγουδιού «Αν είναι η αγάπη αμαρτία».

Η Μαριάντα Πιερίδη συνεργάστηκε με τον Ίαν Στρατή και μεταμορφώθηκαν σε Nightwish, τραγουδώντας το «The phantom of the opera».

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ερμήνευσε το «Ένας ουρανός μ’ αστέρια» ως Γιάννης Βογιατζής.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης συγκίνησε με το «Ne me quitte pas» από Jacques Brel.

Η Δωροθέα Μερκούρη, τέλος, ξεσήκωσε το κοινό με το «Lambada» ως Kaoma.

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