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06.07.2026 06:59

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με δύο Ι.Χ. και κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Ερέτρια

06.07.2026 06:59
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ερέτρια.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το evima.gr, από τη σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ερέτρια προς τη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το evima, τα οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα σε μεγάλη απόσταση, με την ουρά να ξεκινά από την Ερέτρια και να φτάνει έως το ξενοδοχείο Amaronda, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Οι οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή καλούνταν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, καθώς η κυκλοφορία διεξήχθη με μεγάλες δυσκολίες.

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