Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο: 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, πολυκατοικίες έγιναν συντρίμμια

Ακόμα μία τεραστία επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Δευτέρας αφού το Κίεβο ήρθε αντιμέτωπο με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους, μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο του NATO στην Άγκυρα.

Η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πλήγμα στην ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, στο Κίεβο ακούστηκαν περισσότερες από δέκα εκρήξεις κατά τη διάρκεια συναγερμού για βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκαν νέες εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της πόλης.

«Ο εχθρός εξαπολύει πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έγραψε στο Telegram ότι πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ.

«Άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από τον 7ο έως τον 9ο όροφο», ανέφερε ο Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι συντρίμμια από drones έπεσαν επίσης σε άλλες περιοχές της πόλης.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Μπουτσάνσκι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ.

The moment when a Russian Shahed/Geran-type strike drone impacted a multi-storey residential building of the "Slavutych" residential complex in Kyiv tonight.



The OWA-UAV hit the building at the upper floors.



Another case of a Russian strike on residential building in the… pic.twitter.com/tAFk2DfjAh July 6, 2026

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από ιδιαίτερα αιματηρό πλήγμα στο Κίεβο, όταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους.

«Ο αριθμός των νεκρών» στην πόλη «ανέρχεται πλέον σε επτά», κατά νεότερη ανακοίνωση του κ. Τκατσένκο, που δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έχασαν τη ζωή τους. Έκανε επίσης λόγο για 24 τραυματίες.

Ο ρωσικός στρατός διεμήνυσε πως θα ανταπέδιδε τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα –σχεδόν 500– που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ρωσίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ιδίως εναντίον της περιφέρειας Λένινγκραντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αγία Πετρούπολη.

Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά μαζικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στο Κίεβο είχαν απολογισμό 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή από την έναρξη του πολέμου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

BREAKING: Powerful explosions in Kyiv this is the aftermath of clusters missiles. pic.twitter.com/fHpR71Uhq6 — World Source News (@Worldsource24) July 6, 2026

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Μπουτσάνσκι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ, κατηγορώντας τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «για ακόμη μια φορά» και «εσκεμμένα» έπληξαν «πολίτες και πολιτικές υποδομές».

Η Ρωσία βομβαρδίζει καθημερινά την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο

Οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί μεθαύριο Τετάρτη με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην Άγκυρα, όπου αναμένονται από αύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 32 χωρών μελών.

Υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε πως σκοπός είναι οι δυο ηγέτες να συζητήσουν «πώς μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο», κάτι που χαρακτήρισε «προτεραιότητα εδώ και πολύ καιρό».

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να λάβει τέλος αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική», ανέφερε προχθές Σάββατο ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μέσω X.

Στη σύνοδο του οργανισμού του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αυτή του Καναδά θα υποσχεθούν στρατιωτική βοήθεια αξίας 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 όπως και το 2027, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στα μέτωπα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, καθώς τα πανταχού παρόντα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κίνηση οχημάτων, ειδικά βαρέων, και καταφέρνουν μεγάλες απώλειες και στις δυο πλευρές.

Ωστόσο το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταλήφθηκε η Κοσταντίνιφκα, πόλη-φρούριο του ουκρανικού στρατού, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο πλήρης έλεγχος της οποίας συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του πολέμου. Η ρωσική ανακοίνωση διαψεύστηκε από το Κίεβο, που επιμένει πως τα δικά του στρατεύματα ελέγχουν την πόλη και οι μάχες συνεχίζονται.

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