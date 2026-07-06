Τέλος η απαλλαγή της ΕΡΤ για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο

Μια αθόρυβη αλλά εξαιρετικά επώδυνη ανατροπή φέρνει για χιλιάδες καταναλωτές ο νέος Νόμος 5308/2026, αλλάζοντας ριζικά το καθεστώς απαλλαγής από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ.

Η ρύθμιση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 35 του πρόσφατου νομοθετήματος, στερεί το δικαίωμα της απαλλαγής από πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν επιβαρύνονταν με τη συγκεκριμένη χρέωση λόγω της ελάχιστης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Από το οικονομικό κριτήριο στην… «μηδενική» κατανάλωση

Μέχρι πρότινος, η νομοθεσία λειτουργούσε με κοινωνική ευαισθησία: από το τέλος των 3 ευρώ τον μήνα (36 ευρώ ετησίως), το οποίο εισπράττεται παγίως μέσω των λογαριασμών ενέργειας, εξαιρούνταν όλες οι παροχές που εμφάνιζαν μηνιαία αξία κατανάλωσης έως 10 ευρώ. Αυτό επέτρεπε σε ανθρώπους που ζούσαν στα όρια της φτώχειας ή περιόριζαν δραματικά τη χρήση ρεύματος να μην επιβαρύνονται.

Με το νέο πλαίσιο, το κριτήριο μεταβάλλεται ριζικά και γίνεται απόλυτα οριζόντιο. Πλέον, η απαλλαγή προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για παροχές με μηδενική συνολική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα και αν ένας καταναλωτής ανάψει μία λάμπα ή ένα ψυγείο, η ελάχιστη αυτή χρήση ενέργειας αρκεί για να του επιβληθεί ολόκληρο το τέλος υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης. Αντίθετα, η απαλλαγή διατηρείται μόνο για κλειστά ακίνητα, εξοχικά ή ακατοίκητες κατοικίες που δεν καταναλώνουν ούτε μία κιλοβατώρα.

Ποιοι επιβαρύνονται αναγκαστικά

Η ουσιαστική διαφοροποίηση είναι ότι το κράτος αποσυνδέει την απαλλαγή από την οικονομική κατάσταση του πολίτη. Έτσι, η αλλαγή αυτή «χτυπά» κυρίως τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που προσπαθούν να επιβιώσουν μειώνοντας τα έξοδά τους:

Ηλικιωμένοι και Χαμηλοσυνταξιούχοι: Άνθρωποι που, παρά την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), διατηρούσαν χαμηλούς λογαριασμούς, τώρα θα βλέπουν το 30άρι της ΕΡΤ να προστίθεται κανονικά.

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: Ακόμη και με εξαιρετικά περιορισμένη χρήση, χάνουν οριζόντια την εξαίρεση.

Άτομα με Αναπηρία: Ευάλωτοι καταναλωτές που κάνουν ορθολογική ή ελάχιστη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνονται πλέον στο ακέραιο.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των νοικοκυριών που επηρεάζονται, ωστόσο είναι βέβαιο ότι πρόκειται για μια σημαντική μάζα πολιτών. Ολα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η ακρίβεια στην ενέργεια καλπάζει, η κατάργηση αυτής της μικρής αλλά ζωτικής ελάφρυνσης στερείται κοινωνικής λογικής, μετατρέποντας ένα ανταποδοτικό τέλος σε έναν ακόμα οριζόντιο φόρο για όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

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