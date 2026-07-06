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06.07.2026 07:57

Ηράκλειο: Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη – Στις 16:00 η κηδεία της

06.07.2026 07:57
antonogiannaki

Συγκλονισμένη είναι η Κρήτη από την είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 46 ετών, το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο, με τις τελευταίες πληροφορίες του ΚΡΗΤΗ TV να αναφέρουν ότι έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς.

Η κηδεία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη θα τελεστεί σήμερα στις 16:00 στην Κρήτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της δημοσιογράφου βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου Κρήτης.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, σε γκαράζ, στην περιοχή του Άη Γιάννη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη πολύ αργά. Η ΕΛ.ΑΣ. που ενημερώθηκε για το περιστατικό το αποδίδει σε παθολογικά αίτια.

Σε πλάνα από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Μαρία Αντωνογιαννάκη να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με την ΚΡΗΤΗ TV, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η σορός της βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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Ηράκλειο: Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη – Στις 16:00 η κηδεία της

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ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 08:06
antonogiannaki
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη – Στις 16:00 η κηδεία της

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