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06.07.2026 08:08

Καιρός: Με ζέστη και ισχυρούς ανέμους ξεκινά η εβδομάδα – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

06.07.2026 08:08
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Ο καιρός σήμερα περιλαμβάνει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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