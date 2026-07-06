search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 10:17
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 09:18

Triumph: Πίεσαν τα κόστη, άντεξαν οι πωλήσεις

06.07.2026 09:18
Triumph International

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες το 2025, η ελληνική θυγατρική της Triumph International έκλεισε τη χρήση με αισθητά χαμηλότερη κερδοφορία, καθώς η αύξηση του κόστους πωλήσεων και η απουσία των έκτακτων εσόδων που είχαν ενισχύσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς περιόρισαν σημαντικά τις επιδόσεις της.

Ο κύκλος εργασιών της Triumph International ΑΒΕΕ διαμορφώθηκε στα 25,18 εκατ. ευρώ, έναντι 25,06 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της παρέμεινε σταθερή. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωλήσεων στα 14,77 εκατ. ευρώ, από 13,77 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, οδήγησε σε συρρίκνωση του μικτού κέρδους, το οποίο υποχώρησε στα 10,4 εκατ. ευρώ από 11,29 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) περιορίστηκαν στις 723 χιλ. ευρώ, έναντι 8,55 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, η σύγκριση δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτική, καθώς τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν ενισχυθεί από έκτακτα έσοδα ύψους σχεδόν 7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 811,5 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 590,3 χιλ. ευρώ.

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η εικόνα του ισολογισμού παραμένει ισχυρή. Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 17 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία διένειμε μέρισμα 6 εκατ. ευρώ προς τη μητρική εταιρεία, αξιοποιώντας τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία στο τέλος του έτους διαμορφώθηκαν στα 1,77 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η συνολική χρηματοοικονομική θέση της ελληνικής θυγατρικής.

Διαβάστε επίσης:

LATSCO Family Office: Αναπτυξιακή δυναμική τροχιά για την  NEUROPUBLIC ΑΕ

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει το Möller’s στο χαρτοφυλάκιό του και ενισχύει την παρουσία του στα συμπληρώματα διατροφής

Σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με φορολογικά κίνητρα και επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bts-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eπίτιμοι καλεσμένοι της πόλης Λα Πλάτα στην Αργεντινή οι BTS

kafes
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Ο καφές μπορεί να προστατέψει το ήπαρ από κίρρωση και καρκίνο;

Beyoncé_0
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Beyoncé αιφνιδίασε τους θαυμαστές της: Κυκλοφόρησε ξαφνικά νέο τραγούδι από τα sessions του 2006

kapoutzidis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Καπουτζίδης: Αυτός είναι ο λόγος που δεν απαντά περί πατρότητας (Video)

tsirpas new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Τσίπρα: Κατάργηση Πανελληνίων και τέλος στους «μισθούς αναξιοπρέπειας» των εκπαιδευτικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

england mexico wc
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Λιοντάρι» η Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες νίκησε 3-2 το Μεξικό στο «Αζτέκα» και έκλεισε ραντεβού στους «8» με τη Νορβηγία (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 10:16
bts-new

Eπίτιμοι καλεσμένοι της πόλης Λα Πλάτα στην Αργεντινή οι BTS

kafes
ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Ο καφές μπορεί να προστατέψει το ήπαρ από κίρρωση και καρκίνο;

Beyoncé_0
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Beyoncé αιφνιδίασε τους θαυμαστές της: Κυκλοφόρησε ξαφνικά νέο τραγούδι από τα sessions του 2006

1 / 3