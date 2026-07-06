Triumph: Πίεσαν τα κόστη, άντεξαν οι πωλήσεις

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες το 2025, η ελληνική θυγατρική της Triumph International έκλεισε τη χρήση με αισθητά χαμηλότερη κερδοφορία, καθώς η αύξηση του κόστους πωλήσεων και η απουσία των έκτακτων εσόδων που είχαν ενισχύσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς περιόρισαν σημαντικά τις επιδόσεις της.

Ο κύκλος εργασιών της Triumph International ΑΒΕΕ διαμορφώθηκε στα 25,18 εκατ. ευρώ, έναντι 25,06 εκατ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της παρέμεινε σταθερή. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωλήσεων στα 14,77 εκατ. ευρώ, από 13,77 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, οδήγησε σε συρρίκνωση του μικτού κέρδους, το οποίο υποχώρησε στα 10,4 εκατ. ευρώ από 11,29 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) περιορίστηκαν στις 723 χιλ. ευρώ, έναντι 8,55 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο, η σύγκριση δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτική, καθώς τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν ενισχυθεί από έκτακτα έσοδα ύψους σχεδόν 7 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 811,5 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 590,3 χιλ. ευρώ.

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η εικόνα του ισολογισμού παραμένει ισχυρή. Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 17 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία διένειμε μέρισμα 6 εκατ. ευρώ προς τη μητρική εταιρεία, αξιοποιώντας τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία στο τέλος του έτους διαμορφώθηκαν στα 1,77 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η συνολική χρηματοοικονομική θέση της ελληνικής θυγατρικής.

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