Κραυγή αγωνίας από τους ογκολογικούς ασθενείς για τους βιοδείκτες, την καθυστέρηση και το τυπογραφικό λάθος σε ΦΕΚ

Κραυγή αγωνίας βγάζουν οι ογκολογικοί ασθενείς για την καθυστέρηση στην αποζημίωση των βιοδεικτών, με συνέπεια να πληρώνουν από την τσέπη τους αυτές τις εξειδικευμένες εξετάσεις που κοστίζουν έως και 600 ευρώ.

Το κακό όμως δεν σταματάει εδώ. Ένα τυπογραφικό λάθος στην υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου 2025, που προέβλεπε την αποζημίωση των νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο των ωοθηκών ουσιαστικά έχει αποκλείσει εκατοντάδες γυναίκες, από αυτές τις εξειδικευμένες εξετάσεις.

Οι βιοδείκτες είναι ουσίες που ανιχνεύονται στο αίμα, σε σωματικά υγρά και σε ιστούς και ουσιαστικά «δείχνουν» την ύπαρξη μιας νόσου (π.χ. καρκίνος). Στη σύγχρονη ογκολογία, ο βιοδείκτης είναι «το διαβατήριο του ασθενούς προς την κατάλληλη θεραπεία».

Τα παραπάνω ανέφεραν εκπρόσωποι των γιατρών, των φαρμακευτικών εταιρειών και των ασθενών σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 2 Ιουλίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του 2014, σήμερα αποζημιώνονται 24 κωδικοί βιοδεικτών. Ωστόσο αυτοί αφορούν:

– πολύ συγκεκριμένες κακοήθειες,

-σχετικά μικρό εύρος,

-δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.

Γιατί καθυστέρηση η αποζημίωση

Μετά από αλλεπάλληλες εξαγγελίες από το υπουργείο Υγείας, νομοθετήθηκε η αποζημίωση επιπλέον 10 βιοδεικτών που αντιστοιχούν σε 39 ενδείξεις. Ωστόσο η συζήτηση για την παραπάνω απόφαση έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2024, όπως είπαν εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση.

Στο ερώτημα γιατί καθυστέρει η αποζημίωση των βιοδεικτών, που αναμένουν με αγωνία εκατοντάδες καρκινοπαθείς, ο ΕΟΠΥΥ απαντάει ότι είναι «σε εξέλιξη οι συζητήσεις διαπραγμάτευσης για την αποζημίωση με τις εταιρίες». Ωστόσο οι ασθενείς δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να περιμένουν και πολλοί από αυτούς τις πληρώνουν τοις μετρητοίς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εξετάσεις βιοδεικτών που αφορούν τον καρκίνο του πνεύμονα, που έχουν κόστος από 500 – τα 600 ευρώ.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, κ. Σπύρος Γούλας, απαντώντας στο ερώτημα γιατί καθυστερεί η εφαρμογή της απόφασης, ανέφερε ότι έχει γίνει πρόσκληση στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται διαπραγμάτευση. Μάλιστα, θέλοντας σαν δώσει μια εξήγηση για το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης εφόσον στο σχετικό ΦΕΚ της απόφασης ορίζεται η τιμή αποζημίωσης των βιοδεικτών, επεσήμανε πως τα εργαστήρια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια. Επιχειρώντας δε, να δώσει μια απάντηση στο πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, ανέφερε το β΄ εξάμηνο του έτους.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για τους βιοδείκτες αναμένεται να δώσει πρόσβαση σε περίπου 23.000 ασθενείς με διαφορετικά νεοπλάσματα (π.χ καρκίνο πνεύμονα, μαστού, προστάτη, παγκρέατος, ουροδόχου κύστης, παχέος εντέρου, ωοθηκών και τραχήλου μήτρας) σε εξετάσεις απαραίτητες για την ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους.

800 ασθενείς το χρόνο δεν έχουν πρόσβαση από …τυπογραφικό λάθος

Αξιοσημείωτος είναι και ο αποκλεισμός γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών από το HRD testing, (Homologous Recombination Deficiency) λόγω τυπογραφικού λάθους στο ΦΕΚ.

Πρόκειται για ένα τεστ καθοριστικής σημασίας για την επιλογή της σωστής θεραπείας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, κ. Μανώλη Σαλούστρο, η πληθυσμιακή ομάδα που αποκλείεται λόγω του λάθους είναι περίπου 800 ασθενείς το χρόνο. Το πρόβλημα το γνωρίζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς ο ΕΟΠΕ έχει επανειλημμένα ενημερώσει, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απάντηση. Οι ειδικοί, πάντως, εκτίμησαν ότι απαιτείται νέα Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται ότι διεθνώς προκύπτουν 4 με 8 νέοι βιοδείκτες τον χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα ταχύτερων διαδικασιών στην Ελλάδα για τόσο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία χρόνιων ασθενών, που μπορούν να τους σώσουν τη ζωή.

Αξίζει να τονισθεί η σημαντική συμβολή της ΕΟΠΕ και της φαρμακοβιομηχανίας στην υποστήριξη κλινικών προγραμμάτων που επιτρέπουν τη δωρεάν εξέταση βιοδεικτών σε ασθενείς με καρκίνο. Από το 2015, μέσα από τα προγράμματα αυτά, περισσότερα από 3.500 άτομα με καρκίνο ωοθηκών, ενδομητρίου, πνεύμονα, μαστού, γαστρικό και ουροθηλιακό καρκίνο έχουν λάβει κλινικά χρήσιμες πληροφορίες για τη μοριακή ταυτοποίηση της νόσου και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.

Τα προγράμματα αυτά έχουν καλύψει ουσιαστικά κενά πρόσβασης τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο η μακροπρόθεσμη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στους βιοδείκτες δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε έκτακτες πρωτοβουλίες, αλλά απαιτεί ένα σταθερό, διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο αξιολόγησης, αποζημίωσης και χρηματοδότησης.

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