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06.07.2026 09:14

Σε βαθιά κρίση η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Και η Porsche σχεδιάζει χιλιάδες απολύσεις

06.07.2026 09:14
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Σε υπαρξιακή κρίση μοιάζει να έχει μπει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αντικατοπτρίζοντας την συνολική κρίση της οικονομίας της «ατμομηχανής της Ευρώπης».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt της Κυριακής, όπως μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου (dpa), ενδέχεται να καταργηθούν έως και 4.000 θέσεις εργασίας στην κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων Porsche, πέραν των απολύσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Η εφημερίδα ανέφερε ότι το προσωπικό της διοίκησης και της διοικητικής υποστήριξης επηρεάζεται ιδιαίτερα.

Περίπου το 30% της εργατικής δύναμης στο κέντρο ανάπτυξης του Βάισαχ, βορειοδυτικά της Στουτγάρδης, αναμένεται να τεθεί υπό επανεξέταση. Εκπρόσωπος της Porsche αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των υπό περικοπή θέσεων εργασίας, αλλά αναφέρθηκε σε ένα ολοκληρωμένο μελλοντικό πακέτο μέτρων που βρίσκεται επί του παρόντος υπό επεξεργασία με σκοπό τον εξορθολογισμό της εταιρείας.

Το πακέτο μέτρων αναμένεται να παρουσιαστεί έως τα τέλη Ιουλίου. Η διοίκηση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων διαπραγματεύονται επί του παρόντος ένα περαιτέρω πακέτο μέτρων εξοικονόμησης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Porsche, Μίχαελ Λάιτερς, είχε ήδη ανακοινώσει τον Μάρτιο επιπλέον εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας, πέραν του αρχικού σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Volkswagen, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη, έχει ανακοινώσει σχέδιο – σοκ, το οποίο προβλέπει περικοπή ως και 100.000 θέσεων εργασίας, κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία και διακοπή της συνεργασίας της με την Bosch. Το σχέδιο της εταιρείας προβλέπει μείωση των γενικών εξόδων κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, ενώ έως και 5.500 διευθυντές από τους συνολικά 20.000 θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός εργασίας.

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